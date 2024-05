La defensa de Google contra Copesa: exige que la demanda sea sólo en inglés y no a la filial en Chile

Según la tecnológica son Google LLC y Alphabet, Inc. las partes a notificar, cuya personalidad jurídica está domiciliadas en el extranjero, por lo tanto, deben cumplirse los requisitos legales exigidos para la notificación de ambas sociedades, en este caso, en Estados Unidos. "Es una norma excepcionalísima que solo dispone que la notificación puede hacerse a través de otra entidad, esto es, a través de la filial o agencia constituida en Chile, pero no significa una dispensa a las normas aplicables al emplazamiento de un demandado domiciliado fuera de Chile", apuntan.

De acuerdo a Google Chile la forma correcta de notificación es bajo la Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias, el cual exige como requisito un exhorto o carta rogatoria y la documentación anexa se encuentren debidamente traducidos al idioma oficial del Estado.



Por ello, Raimundo Moreno expresó que la demanda deberá ser elaborada en inglés y no en español como ejecutó Copesa. "Ese requisito fundamental no fue cumplido en el caso de autos, habiéndose dejado exclusivamente copias en español, siendo que el idioma oficial de los Estados Unidos de América es el inglés. Evidentemente el idioma de la documentación no es simplemente un requisito legal, sino que es parte integrante de la garantía del debido proceso: conocer los hechos que se imputan en el idioma propio del demandado", aseveró.

Google Chile criticó que se le impone cargas que "no le corresponden". Por ejemplo, menciona que se le obliga a realizar la traducción de la demanda y se le carga de "hacerse responsable" de eventuales errores o disparidades entre la traducción y la demanda. "Tener una traducción oficial o que al menos emane de la propia demandante es fundamental para el derecho a defensa", apuntó. Durante la tarde, el TDLC rechazó los argumentos de Google. A su parece, "la presentación (de Copesa) no niega la calidad de la filial o agencia de las demandadas".

En concreto, Copesa los demandó porque la publicidad digital experimentó un crecimiento sobre el 600% desde el 2014 hasta el 2023, alcanzando los $ 498.230 millones. Sin embargo, a pesar de la oportunidad de los medios de obtener mayores ingresos por esta vía, en la realidad los medios están siendo privados de ingresos vitales, mientras que Google se lleva la tajada más grande de la torta.