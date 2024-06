Con más de 250 años de historia, Encyclopaedia Britannica prepara un aumento de capital por US$450 millones

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Encyclopaedia Britannica Inc., la editorial de la enciclopedia homónima y del diccionario Merriam-Webster, está buscando recaudar capital fresco para pagar las deudas de su propietario suizo Jacob E. Safra, según personas con conocimiento del asunto.

La compañía ha recurrido a Jefferies Financial Group para sondear a los prestamistas privados sobre un aumento de capital de más de US$ 450 millones, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque se trata de una transacción privada. En la financiación también están trabajando Bank of America y Deutsche Bank.

Los fondos se utilizarán para pagar parte de la deuda existente de Safra, que no está relacionada con el grupo Britannica, según las personas. Las conversaciones son preliminares y los detalles del financiamiento pueden cambiar, dijeron. Safra, sobrino del fallecido banquero suizo Edmond J. Safra, compró Britannica en 1996 y se desempeña como presidente de la empresa.

Planes de salida a bolsa

Las conversaciones sobre un aumento de capital se producen meses después de que la compañía con sede en Chicago anunciara que había presentado de manera confidencial una Oferta Pública Inicial (OPI) de acciones en EEUU. El nuevo aumento de capital puede retrasar una OPI, aunque la compañía todavía está comprometida a ejecutar ese plan.

Britannica buscaba una valoración de alrededor de US$ 1.000 millones en su OPI, informó anteriormente Bloomberg News. La editorial ha estado considerando cotizar en EEUU desde al menos 2022 y anteriormente consideró recaudar capital privado.

Fundada hace más de 250 años, la Britannica es la enciclopedia general en idioma inglés más antigua, según su sitio web. En los últimos años, la editorial ha pasado de las enciclopedias impresas a las ediciones digitales y el aprendizaje en línea.

Sus subsidiarias incluyen Britannica Education y Melingo AI, una plataforma de procesamiento de lenguaje natural impulsada por Inteligencia Artificial que se utiliza en el aprendizaje de idiomas y diccionarios. Los productos de Britannica tienen más de 7 mil millones de visitas al año y son utilizados por más de 150 millones de estudiantes, según muestra su sitio web.