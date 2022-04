Las ventas del fabricante de iPhone superan las estimaciones por la fuerte demanda de los dispositivos y sus servicios

Un trimestre récord reportó este jueves Apple, impulsado por su gestión para superar la escasez de chips y a mayores ventas de los nuevos iPhone.

La compañía de Tim Cook dijo este jueves que sus ventas aumentaron un 19% en América entre enero y marzo -su segundo trimestre fiscal-, mientras que en Europa y China el crecimiento fue de un solo dígito.

En términos globales, los ingresos subieron 8,6% a US$ 97.300 millones, una cifra histórica considerando que el período no coincide con ninguna festividad o hecho relevante. Los analistas habían proyectado US$ 94 mil millones en promedio. En tanto, la ganancia fue US$ 25 mil millones (US$ 1,52 por acción), también por sobre los US$ 1,42 por papel que esperaban los analistas.

Con esto, el valor de cada título llegó a subir 2,3% en las operaciones fuera de rueda, aunque luego se corrigió a la baja. Parte de este cambio pudo deberse a que la compañía reconoció que los nuevos confinamientos en China y Taiwán, donde se fabrican muchas piezas y su dispositivo estrella, podrían traer nuevos obstáculos en términos de oferta y demanda en el trimestre en curso.

Aun así, el fabricante de Cupertino -la mayor empresa del mundo por capitalización bursátil-, aseguró que pretende mantener la alta demanda por el iPhone y de otros equipos, al tiempo que aumenta las ventas de servicios, como las suscripciones de música y vídeo.

Los últimos resultados muestran que está avanzando en ambos objetivos, ya que superó las estimaciones de ventas para cada unidad, además de los accesorios.

El presidente financiero de la compañía, Luca Maestri, citó en un comunicado la “continua y fuerte demanda por nuestros productos” y el récord de ventas de servicios.

Los ingresos trimestrales por ventas de teléfonos en todo el mundo fueron de US$ 50.600 millones, un 5,5% más que hace un año. Las ventas de servicios, el segundo negocio más importante de la firma, subieron 17% a US$ 19.800 millones.

Apple también anunció un alza de 5% de su dividendo a US$ 0,23 por papel, y la aprobación de una recompra adicional de acciones de US$ 90.000 millones.