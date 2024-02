Maersk escindirá su negocio de remolque y cotizará en la bolsa de Copenhague

La danesa A.P. Moller-Maersk anunció el jueves la escisión de sus actividades de remolque y servicios marítimos y tiene previsto que la nueva empresa cotice en la bolsa Nasdaq de Copenhague.

Maersk ha tratado de optimizar su negocio en los últimos años, escindiendo plataformas petrolíferas y otras unidades que no encajaban con sus principales operaciones de transporte marítimo y logística.

El primer día de cotización de las acciones de la nueva empresa, que se llamará Svitzer Group, está previsto para el 30 de abril, dijo Maersk al presentar un resultado del cuarto trimestre por debajo de las expectativas.

Maersk dijo que las ganancias subyacentes antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización serán de entre US$ 1.000 millones y US$ 6.000 millones este año, menos que una estimación promedio de los analistas de US$ 6.410 millones. La línea naviera también reportó ganancias en el cuarto trimestre según esa medida que no cumplió con la mayoría de las estimaciones.

"Forma parte de su estrategia de adaptar el negocio para que sea pura logística y transporte. No hay mucho drama al respecto", dijo a Reuters Mikkel Emil Jensen, analista de Sydbank.

La nueva unidad obtuvo el año pasado unos ingresos de US$ 839 millones y un EBITDA de US$ 246 millones de dólares.