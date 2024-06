Maersk mejora sus pronósticos de resultados debido a congestión en puertos tras interrupción en Mar Rojo y por un fuerte aumento en fletes

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

AP Møller-Maersk mejoró su pronóstico sobre sus resultados por segunda vez en poco más de un mes, ya que la interrupción de las cadenas de suministro globales por el cierre efectivo del Mar Rojo ha provocado una grave congestión portuaria en Asia y Medio Oriente, así como grandes aumentos en los fletes.

La segunda línea de contenedores más grande del mundo ahora espera obtener una ganancia operativa de entre US$ 1.000 y US$ 3.000 millones, frente a su previsión anterior de una pérdida de hasta US$ 2.000 millones. Hasta principios de mayo, había pronosticado una pérdida operativa de hasta US$ 5.000 millones.

Los ataques de los rebeldes hutíes en Yemen han obligado a la mayoría de los buques portacontenedores a desviarse de la ruta del Mar Rojo y el Canal de Suez entre Asia y Europa y, en cambio, emprender el viaje más largo alrededor del Cabo de Buena Esperanza, en Sudáfrica, lo que ha provocado retrasos y mayores tarifas de flete.

La actualización de Maersk es la última señal de cuán drásticamente los ataques hutíes han trastornado las cadenas de suministro globales y cambiado las perspectivas para las grandes navieras, que hasta hace poco esperaban tener problemas con un exceso de oferta de barcos a medida que una economía global débil frenó el comercio.

Los transportistas, como los minoristas, han comenzado a prepararse para la crucial temporada navideña antes de lo normal, y Maersk advirtió sobre "señales de nuevas congestiones portuarias, especialmente en Asia y Medio Oriente", así como sobre las tarifas spot de contenedores que han aumentado en tres cuartas partes en los últimos dos meses.

"Este desarrollo se está acumulando gradualmente y se espera que contribuya a un desempeño financiero más sólido en la segunda mitad de 2024", añadió Maersk.

El grupo se mostró pesimista sobre el gran número de nuevos buques que se entregarán este año y el próximo. Muchos rivales aprovecharon el gran auge tras la fase inicial de la pandemia de Covid-19 para encargar nuevos barcos.

Maersk ahora espera ganancias antes de intereses, impuestos y amortización de entre US$ 7.000 y US$ 9.000 millones, frente a su orientación inicial de entre US$ 1.000 y US$ 6.000 millones dada en febrero.

Advirtió: "Las condiciones comerciales siguen sujetas a una volatilidad mayor de lo normal dada la imprevisibilidad de la situación del Mar Rojo y la falta de claridad de la oferta y la demanda futuras".

Las acciones de Maersk, que subieron una cuarta parte el mes pasado, subieron otro 2% el martes por la mañana.