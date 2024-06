Plataforma de streaming Max aumenta precios de sus planes mensuales ante el regreso de "House of the Dragon"

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Warner Bros. Discovery aumentó el precio del plan básico sin publicidad para su servicio de streaming Max en US$ 1 a US$ 16,99 mensuales, justo antes del lanzamiento de nuevos programas muy esperados.

Una suscripción premium también aumentó US$ 1 a $ 20,99 al mes y los precios de la suscripción anual también aumentaron. El plan premium permite el acceso a cuatro transmisiones a la vez y presenta video de alta definición. Sin embargo, el costo del plan con publicidad sigue siendo el mismo: US$ 9,99 mensuales.

Las tarifas serán efectivas de inmediato para los nuevos suscriptores. Los existentes lo verán reflejado en las facturas después del 4 de julio, dijo la compañía en un comunicado el martes.

House of the Dragon, una precuela de la popular serie Juego de Tronos, regresa con su segunda temporada el 16 de junio. También llegará The Penguin, una serie sobre el villano de Batman.

Las empresas de medios han estado elevando las tarifas de sus servicios de streaming para aumentar la rentabilidad después de años de priorizar el crecimiento de suscriptores. También han estado promoviendo planes con publicidad como una forma de generar más ingresos.