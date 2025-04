SAAM proyecta inversión de US$ 80 millones en 2025 para expansión de sus filiales SAAM Towage y Aerosan

La junta de accionistas de SAAM, compañía ligada al grupo Luksic, repasó el avance de la firma en su estrategia de fortalecimiento interno y se informó que la compañía proyecta inversiones por cerca de US$ 80 millones en 2025 para impulsar el crecimiento de su negocio de remolcadores a nivel global, a través de SAAM Towage, y de logística aeroportuaria en la región con Aerosan.

Asimismo, los integrantes de la junta aprobaron el reparto de un dividendo definitivo por US$ 39,2 millones -cifra que se suma al provisorio de US$ 20 millones distribuido en diciembre-, alcanzandando dividendos por US$ 59,2 millones.

"El año 2024 representó un período de intensa actividad y de resultados positivos para SAAM, marcado por la consolidación de nuestro crecimiento con la integración de operaciones adquiridas recientemente y la implementación de diversos proyectos para potenciar las capacidades que aseguren su proyección futura con bases sólidas”, destacó el presidente de la compañía, Óscar Hasbún.

La empresa sumó utilidades por US$ 59,2 millones el año pasado, un Ebitda de US$ 188 millones (+17% vs. 2023) e incrementó sus ventas en un 7%. Los resultados reflejan la expansión que ha llevado adelante la compañía, que incluye la integración de los activos adquiridos recientemente: los remolcadores de Starnav en Brasil y la empresa de logística de carga aérea Pertraly en Ecuador.

"Hoy SAAM es el tercer actor global en servicios de remolcadores y avanza como uno de los principales proveedores de carga aérea en la región. Nuestro objetivo es mantener esta trayectoria de crecimiento en los próximos años", dijo Hasbún.

Aranceles EEUU

El presidente también se refirió a los recientes aranceles informados por EEUU y comentó que "es previsible que estos anuncios gatillen negociaciones bilaterales con estepaís. También, podrían venir medidas de otros países como respuesta a estas nuevas políticas. Por eso, es muy temprano aún para tener un diagnóstico adecuado del impacto que esto pueda tener en el comercio global”.

Agregó que, para cualquier país, “lo deseable es tener aranceles con el menor impacto posible, de modo que sean las ventajas competitivas de cada uno de ellos las que prevalezcan. Es una situación que estaremos, sin duda, monitoreando”.