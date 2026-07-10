Tesla va más allá de los autos y busca registrar en Chile sus marcas de almacenamiento de energía

Con 1.575 vehículos vendidos en Chile a junio de 2026, Tesla comenzó a mirar más allá del negocio automotor. La firma solicitó ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (Inapi) el registro de las marcas Powerwall y Megapack, utilizadas en sus soluciones de almacenamiento de energía.

De acuerdo con los expedientes revisados por DF, Powerwall corresponde a un sistema de baterías para viviendas y pequeños comercios, mientras que Megapack está orientado al almacenamiento de energía a gran escala para empresas eléctricas y proyectos de energías renovables.

La tramitación, sin embargo, no ha estado exenta de obstáculos. En ambos casos, Inapi formuló observaciones de fondo al advertir una eventual semejanza con solicitudes previas que incorporan la denominación “Tesla” para productos de la clase 9, entre ellos baterías, cargadores, software y equipos tecnológicos. En sus descargos, la compañía estadounidense sostuvo que las marcas deben analizarse en su conjunto y que las denominaciones Powerwall y Megapack permiten diferenciarlas de los signos previamente solicitados.

Añadió que ambas son utilizadas internacionalmente para identificar sus soluciones de almacenamiento de energía. La decisión final quedó ahora en manos de Inapi, que deberá resolver si los antecedentes son suficientes para conceder el registro de ambas marcas.