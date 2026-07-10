Tesla va más allá de los autos y busca registrar en Chile sus marcas de almacenamiento de energía
Noticias destacadas
Con 1.575 vehículos vendidos en Chile a junio de 2026, Tesla comenzó a mirar más allá del negocio automotor. La firma solicitó ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (Inapi) el registro de las marcas Powerwall y Megapack, utilizadas en sus soluciones de almacenamiento de energía.
De acuerdo con los expedientes revisados por DF, Powerwall corresponde a un sistema de baterías para viviendas y pequeños comercios, mientras que Megapack está orientado al almacenamiento de energía a gran escala para empresas eléctricas y proyectos de energías renovables.
La tramitación, sin embargo, no ha estado exenta de obstáculos. En ambos casos, Inapi formuló observaciones de fondo al advertir una eventual semejanza con solicitudes previas que incorporan la denominación “Tesla” para productos de la clase 9, entre ellos baterías, cargadores, software y equipos tecnológicos. En sus descargos, la compañía estadounidense sostuvo que las marcas deben analizarse en su conjunto y que las denominaciones Powerwall y Megapack permiten diferenciarlas de los signos previamente solicitados.
Añadió que ambas son utilizadas internacionalmente para identificar sus soluciones de almacenamiento de energía. La decisión final quedó ahora en manos de Inapi, que deberá resolver si los antecedentes son suficientes para conceder el registro de ambas marcas.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Morales & Besa da vuelta la página: anunciará su nuevo nombre antes de fin de año
La firma explicó que si bien desde el punto de vista legal "es indiscutible e inobjetable que la marca pertenece a la actual sociedad de profesionales", la decisión de dejar de utilizarla "obedece a una reflexión estratégica orientada a proyectar una visión de largo plazo".
MOP aprueba sobrecosto por más de US$ 61 millones en la autopista Costa Arauco y destraba paquete de nuevas obras en Biobío
El Estado oficializó modificaciones al contrato en un tramo de la ruta 160. Esta nueva inyección de recursos está destinada a ejecutar 23 obras, proyectos de ingeniería y un sistema de videovigilancia con cámaras.
¿Qué está lastrando el empleo juvenil? Bajo crecimiento y falta de experiencia responden los head hunters
La última edición del Panel Laboral UNAB mostró que los expertos en reclutamiento descartan que las expectativas salariales sean hoy un obstáculo para contratar. Eso sí, la IA suma exigencias.
Versiones cruzadas entre asociación de funcionarios y Ministerio de Ciencia por salida de seis trabajadores
Seis funcionarios dejaron el ministerio el jueves, según informó Anfucyt a sus asociados, entre ellos, la jefa de políticas públicas. Desde la cartera señalaron que cinco firmaron su renuncia y que solo hubo una desvinculación, y descartaron nuevas salidas.
BRANDED CONTENT
¿Qué se necesita para transformar una montaña en un destino de clase mundial?
En este episodio de Fuera de Pista, conversamos con Dominique Rudloff, quien lidera una de las transformaciones más ambiciosas de la industria de la nieve en la región: consolidar a Valle Nevado como parte del hub de ski más importante de Sudamérica.
En "Fuera de Pista" con Bárbara Hernández, la "Sirena de Hielo"
La deportista y referente internacional de la natación en aguas gélidas aborda los desafíos, aprendizajes y decisiones que han definido una carrera marcada por la excelencia y la perseverancia.
Santander lanzó una nueva campaña que permitirá a sus clientes ser testigos en vivo de un Grand Prix
La campaña permitirá a clientes que contraten y/o ya tengan una Cuenta Digital Santander participar por un viaje para asistir a una de las fechas más esperadas del calendario de la Fórmula 1, fenómeno que vive un fuerte auge a nivel mundial y también en Chile.
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete