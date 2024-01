Tiger Woods y Nike ponen fin a su millonaria asociación después de casi tres décadas

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

La asociación de casi tres décadas de Tiger Woods con Nike, que generó alrededor de US$ 660 millones para la leyenda del golf, ha llegado a su fin.

"Hace más de 27 años, tuve la suerte de iniciar una asociación con una de las marcas más emblemáticas del mundo", dijo Woods en un comunicado publicado este lunes a través de su cuenta de X.

Woods, que ahora tiene 48 años, firmó un contrato de cinco años y US$ 40 millones con Nike cuando era un joven fenómeno en 1996. En 2001 siguió un contrato de cinco años y US$ 100 millones, y su siguiente pacto con el gigante de artículos deportivos ascendió a US$ 320 millones por ocho años. Y en 2013 firmó su último contrato con Nike, por un valor de US$ 200 millones, durante 10 años.

En cuanto a lo que sigue para Woods, dijo: “La gente preguntará si hay otro capítulo. Sí, seguramente habrá otro capítulo. ¡Nos vemos en Los Ángeles! El torneo Genesis Invitational, que organiza Woods, comienza el 15 de febrero cerca de Los Ángeles.

En una declaración vía mensaje de texto, Nike elogió el impacto de Woods en el golf y en el mundo del deporte en general. "Estamos agradecidos de haber sido parte de esto", dijo la compañía. "Le deseamos lo mejor en el futuro".

La asociación multimillonaria que llevó al golf a nuevas alturas de popularidad resalta la profunda historia de Nike en la creación de marcas a partir de celebridades que van más allá de meros patrocinios. La especulación sobre hacia dónde irá Woods a continuación (posiblemente saltando a otra marca donde pueda adquirir una participación accionaria) también pone de relieve la naturaleza cambiante de los acuerdos de marca, con celebridades que buscan una mayor participación financiera en los negocios que promueven.