Uber informó crecimiento más débil de lo esperado por desaceleración en su negocio de viajes compartidos en EEUU

Uber informó un crecimiento neto más débil de lo esperado en sus reservas brutas, citando menores viajes en EEUU que llevaron a menores ganancias más lentas en su negocio de viajes compartidos.

Las reservas brutas, que incluyen transporte de personas, repartos y ganancias de conductores y comerciantes, pero no propinas, alcanzaron los US$ 42.800 millones en el primer trimestre de 2025, según informó Uber este miércoles en un comunicado.

Los analistas proyectaban US$ 43.100 millones, de acuerdo a los datos recopilados por Bloomberg. Los ingresos también se situaron por debajo de las expectativas, con US$ 11.500 millones, al igual que los ingresos operativos.

Una disminución en los viajes dentro de EEUU condujo en parte a un descenso de las reservas brutas por viaje, según declaró el director financiero Prashanth Mahendra-Rajah en una conferencia telefónica con analistas sobre resultados.

El fortalecimiento del dólar estadounidense frente a las monedas brasileña, mexicana y argentina también generó un gran obstáculo para su negocio de viajes, según explicó previamente en declaraciones preparadas. Sin embargo, incluso a tipos de cambio constantes, las reservas de viajes compartidos en el período se redujeron a 20% desde el 24% del trimestre anterior.

Sector movilidad

El baja en el sector de movilidad fue lo suficientemente significativa como para contrarrestar los resultados mejores de lo esperado en la unidad de reparto de Uber. Las acciones de la compañía cayeron hasta 6,7% tras la apertura de los mercados en Nueva York.

Menos turistas han estado llegando a EEUU en medio de una mayor hostilidad en la frontera y la guerra comercial en curso, lo que contribuye a menos negocios para empresas que dependen de los viajes como Uber y Airbnb. La semana pasada, Airbnb notó una "debilidad" en los viajes canadienses al país vecino en sus resultados del primer trimestre y un salto en los viajes desde Canadá a destinos en México.

El negocio de viajes compartidos de Uber en EEUU representa más de la mitad de su rentabilidad. Durante el trimestre reportado, la confianza del consumidor estadounidense empeoró debido a la preocupación por el aumento de precios y las perspectivas económicas ante la escalada de aranceles de Trump. En marzo, la confianza cayó a su nivel más bajo en cuatro años.

En una entrevista con CNBC después de los resultados, el director ejecutivo Dara Khosrowshahi dijo que si bien la compañía aún no ha observado señales de debilidad del consumidor o usuarios que opten por servicios más asequibles, ha visto "más gasto en viajes a nivel internacional que en los EEUU"

"Por lo demás, el consumidor sigue siendo fuerte", dijo, y agregó que las categorías principales de transporte y entrega de alimentos de Uber tienden a ser "bastante resistentes a la recesión".

En febrero, la compañía decepcionó a los inversores al emitir un pronóstico de reservas para el primer trimestre inferior a lo esperado, advirtiendo sobre factores externos como los incendios de Los Ángeles y el clima invernal extremo. Esta previsión probablemente ya estaba incorporada en las estimaciones de reservas de los analistas para el período.

Los viajes también se han encarecido en algunos mercados, lo que Uber atribuye al aumento de los costos de los seguros que traspasa a los clientes. Dicha presión sobre los seguros se ha moderado, según declaró el director ejecutivo, Dara Khosrowshahi, en declaraciones preparadas.

Los ingresos de Uber fueron un punto brillante en el primer trimestre, con ganancias diluidas de US$ 0,83 por acción, superando con creces la estimación promedio de los analistas de US$ 0,51. Esta mejora se debió a la revalorización de sus participaciones en otras empresas, según la empresa.

Para el período actual, se pronosticaron reservas de entre US$ 45.750 millones y US$ 47.250 millones, superando la estimación promedio de los analistas de US$ 45.800 millones. Las perspectivas de ganancias ajustadas antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización también superaron las expectativas.

Un negocio diversificado

Uber afirmó tener varias iniciativas de crecimiento en marcha, incluyendo planes para aumentar su número de ciudades en varios cientos este año, especialmente en zonas con menor densidad de población. Añadió que los clientes en zonas con menor densidad de población, que representan más del 20% de los viajes de movilidad, recurren cada vez más a viajes programados no relacionados con el aeropuerto.

Su oferta de taxis, que se ha expandido a más de 500 ciudades en Estados Unidos y en el extranjero, experimentó un aumento de 60% en las reservas brutas anualizadas en el primer trimestre en comparación con el mismo período del año anterior.

La competencia en el sector del taxi aumentará con la llegada de su rival Lyft, que está probando taxis en EEUU, según informó Bloomberg News el mes pasado. También está adquiriendo la aplicación europea de taxis Freenow. Uber afirmó que los taxis representan más de 10% de los viajes en Europa, Oriente Medio y África.

Los vehículos autónomos de transporte también son de especial interés para Uber, que firmó más de una docena de alianzas en este ámbito durante el último año. Desde marzo, ha lanzado cerca de 100 robotaxis en su plataforma de Austin gracias a un acuerdo exclusivo con Waymo, la unidad de Alphabet, que, según Khosrowshahi, ahora tienen más viajes completados al día que más de 99% de los conductores de la zona.

Uber también está expandiendo su negocio de reparto. El martes anunció la adquisición de una participación mayoritaria de US$ 700 millones en la plataforma de reparto turca Trendyol Go, propiedad mayoritaria de Alibaba Group Holding. La compañía considera a Turquía como su tercer mayor mercado de reparto aún sin explotar, a nivel mundial, después de India y Brasil, afirmó Mahendra-Rajah.