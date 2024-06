Volkswagen invertirá US$ 5 mil millones en una empresa conjunta con la startup de vehículos eléctricos Rivian

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Volkswagen invertirá US$ 5 mil millones para formar una empresa conjunta con el fabricante de vehículos eléctricos Rivian Automotive, lo que supondrá un salvavidas para la startup en dificultades y le dará la automotriz alemana acceso a su tecnología.

VW dijo en un comunicado que invertirá US$ 1.000 inmediatamente en Rivian y US$ 4 mil millones adicionales con el tiempo. La nueva empresa estará “controlada y poseída en partes iguales” y tiene como objetivo desarrollar software y vehículos impulsados ​​por baterías de “próxima generación”, dijeron VW y Rivian en un comunicado conjunto.

Las acciones de Rivian subieron tras el anuncio, ganando más de 50% en las operaciones de posventa. La acción había caído 49% este año hasta el cierre del martes.

La asociación estratégica proporciona a Rivian una fuente muy necesaria de capital fresco después de que la compañía enfrentara dificultades para aumentar la producción y las entregas de sus modelos de camionetas y SUV eléctricos. El anuncio se produce antes del día del inversor previamente programado por Rivian para el jueves.

Volkswagen planea adquirir una participación inicial de US$ 1.000 millones en Rivian a través de un pagaré convertible no garantizado que se canjeará por acciones de Rivian a partir del 1 de diciembre, según el comunicado. Amazon es el mayor accionista de Rivian con una participación de 16% valorada en casi US$ 2 mil millones al cierre del martes.

Luego, el pacto exige que VW invierta US$ 2 mil millones adicionales en acciones de Rivian a través de dos tramos iguales en 2025 y 2026. La automotriz alemana también tiene la intención de invertir US$ 2 mil millones en la empresa conjunta a través de un pago al inicio de la empresa y un préstamo disponible en 2026, según el comunicado.