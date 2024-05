Walmart supera los US$500 mil millones en valor bursátil tras sorprender con sus resultados del primer trimestre

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Las acciones de Walmart subieron este jueves, impulsando el valor de mercado del minorista sobre los US$ 500 mil millones por primera vez, después de que publicara ganancias mejores de lo esperado en el primer trimestre y aumentara sus previsiones tanto en ventas como en la última línea.

Sus acciones subieron 7%, la mayor alza desde marzo de 2020, para cerrar en un máximo histórico de US$ 64. El salto bursátil añadió unos US$ 34 mil millones en valor, lo que da a la empresa una capitalización bursátil de US$ 515.800 millones.

Llegar a US$ 500 mil millones en valor de mercado es una señal del creciente dominio de Walmart, según Matt Maley, estratega jefe de mercado de Miller Tabak + Co. El experto señaló que la empresa ha hecho un mejor trabajo que muchos de sus pares minoristas en la construcción de su negocio online, lo que debería ayudar a atraer a más compradores y retener a los clientes de mayores ingresos que ha ganado, incluso con la inflación enfriándose.

Walmart sigue siendo la mayor empresa del índice S&P 500 de bienes de consumo básico por valor de mercado, y la decimocuarta del índice S&P 500.

Procter & Gamble es la siguiente del índice, con US$ 396 mil millones. Otros retailers, como Costco Wholesale y Target tienen un valor aproximado de US$ 352 mil millones y US$ 74 mil millones, respectivamente.

Fortalezas únicas

Aunque la empresa no es inmune a los vientos en contra del sector minorista, incluyendo un consumidor estadounidense alicaído, "creemos que las iniciativas de Walmart y la ganancia de cuota la distinguen, y que su escala y balance proporcionan un posicionamiento favorable", escribió el analista de Evercore ISI, Greg Melich, en una nota posterior a los resultados.

Walmart ya había superado al índice S&P 500 Consumer Staples en lo que va de 2024, y el salto de este jueves amplió su rendimiento. El minorista ha subido 22% este año, frente a una ganancia de 9,7% por parte del indicador sectorial.