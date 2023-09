Cencosud acelera el tranco en EEUU: abrirá una nueva tienda cada 33 días y busca sellar nueva adquisición

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Cencosud ya cumplió un año en Estados Unidos, y los resultados de esta nueva filial han superado las expectativas de la administración de la compañía controlada por la familia Paulmann.

El conglomerado nacional pagó US$ 676 millones por el 67% de la cadena The Fresh Market, que opera 160 tiendas repartidas en 22 estados del país del norte, entre ellos, Florida, Nueva York, Georgia, Virginia y Carolina del Norte.

No a todos los inversionistas les gustó la jugada; algunos la consideraron agresiva, lo que repercutió en el precio de la acción.

Pero hoy, la apuesta ha ayudado a impulsar los resultados de la compañía, así como el valor de los papeles en la Bolsa de Santiago: en lo que va del año, la acción de Cencosud acumula un alza de 33% hasta los $ 1.746.

“Al celebrar el primer aniversario de The Fresh Market bajo la administración de Cencosud, nos enorgullece reportar que hemos materializado las primeras sinergias financieras y comerciales, logrando un impacto total en estados financieros de US$ 75,8 millones” dijo el gerente general corporativo de Cencosud, Matías Videla, al comentar los resultados de la empresa a junio.

“En estos 12 meses, The Fresh Market ha contribuido con un Ebitda Ajustado de US$ 210 millones y con un margen Ebitda de 10,4% al resultado consolidado de la compañía, excediendo estimaciones”, añadió

El ejecutivo destacó la apertura de la primera tienda The Fresh Market post adquisición y que planean aumentar su número de locales en un 14% en dos años, incorporando 22 adicionales en los próximos 24 meses, equivalente a una nueva locación cada 33 días.

Pero la empresa presidida por Heike Paulmann buscaría acelerar su plan de crecimiento en el país del norte a través de la adquisición de otra cadena. Según quienes conocen de las tratativas, hay varias opciones sobre la mesa, pero hasta ahora no se habría tomado ninguna decisión.

“La operación de Estados Unidos está siendo mucho mejor de lo esperado”, dice un conocedor que pide reserva.

Sostiene que los factores determinantes son la economía de consumo en el país del norte, que está muy sólida, superando las expectativas, y que Cencosud no ha tenido una curva de aprendizaje, pues el formato adquirido es prácticamente un mini Jumbo, incluso con mejores márgenes.

“A la luz de estos resultados, ya hace meses que se está buscando una nueva adquisición, pero es muy difícil encontrar un formato tan bien ajustado como el ya adquirido y nada termina de convencer”, explica otro conocedor.

La misma fuente asegura que se han analizado no sólo formatos del tipo supermercado tradicional, sino también de cercanía, como los Spid, cadena que el conglomerado busca hacer crecer en la región. En este caso, tampoco nada ha logrado convencer al directorio.

Consultada la empresa al respecto, no realizó comentarios.

No obstante, en junio pasado, en una entrevista con DFMAS, la presidenta del directorio, Heike Paulmann, indicó sobre The Fresh Market que “estamos creciendo fuertemente de forma orgánica y con muchos proyectos. Y también, obviamente, estamos mirando compras para lograr un crecimiento inorgánico, con lo cual esto se va a ir acelerando. Hacerlo orgánicamente es muy difícil”.

“¿Compras para sumarlas a The Fresh Market o de otra marca? A The Fresh Market, a no ser que llegue algo que nos tiente”, fue la respuesta de Paulmann en ese momento.

Perspectivas positivas

La compañía debutó con su primer supermercado (un Jumbo) en Las Condes, Santiago, en 1976. Si bien, con los años, la empresa sumó nuevos países -partió en Chile y siguió en Argentina, Perú, Colombia, Brasil y Estados Unidos- e ingresó a nuevos negocios (centros comerciales, tiendas de mejoramiento del hogar y multitiendas), el clan Paulmann siempre ha apostado la mayoría de sus fichas en la venta de alimentos y artículos de higiene, negocio que representa más del 77% de los ingresos del holding.

Las agencias han respaldado la estrategia. Humphreys modificó la clasificación de los bonos emitidos por Cencosud desde categoría AA- hasta AA con tendencia estable. El cambio obedeció a las mejoras en la rentabilidad y a los efectos positivos de la inversión realizada en EEUU, que además elevó la exposición al segmento supermercados, “rubro con mayor resiliencia frente a los ciclos económicos”, dijo Humphreys.

