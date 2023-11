Cencosud Shopping recurre a la Corte Suprema tras ser condenada en juicio por robo a tienda MacOnline en La Dehesa

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Cencosud Shopping, la filial de centros comerciales del grupo dueño de los supermercados Jumbo, presentó un recurso ante la Corte Suprema para intentar revertir una condena en un juicio iniciado tras el robo a una tienda MacOnline en La Dehesa en 2020.

La disputa se desató a inicios de 2021, cuando la empresa Innovación y Tecnología Empresarial ITEM (de propiedad de Sonda y matriz de MacOnline) presentó una demanda de indemnización de perjuicios tras sufrir un robo en su tienda del mall Portal La Dehesa, de propiedad del grupo controlado por la familia Paulmann, lo que avaluó en más de $ 150 millones entre equipos Iphone, Ipad y Macbook.

“Los delincuentes ingresaron y estuvieron por casi tres horas sin que nadie, absolutamente nadie advirtiera, que supuestos repartidores de Chileexpress entraron a un mall que, por la pandemia estaba cerrado a la atención de público. ¿Qué pasó con la “seguridad?”, dijo la empresa en su demanda, lo que fue rechazado por la defensa de Cencosud.

A principios de este año, el juzgado civil dictó sentencia y condenó a la empresa dueña del Portal La Dehesa al pago de 805,25 UF (unos $30 millones), por concepto de daño emergente. Esto, considerando que las pérdidas fueron avaluadas en $ 153.279.901, equivalente a 5.368,36 UF, y que la compañía aseguradora pagó 4.563 UF.

En cuanto a la indemnización por daño moral solicitada, esta fue desestimada por el tribunal.

Conocedores del proceso destacan que, más allá del monto de la multa lo relevante es la exposición en la que queda la industria de los centros comerciales.

“Existiendo la obligación de seguridad por parte del arrendador (…) y atendido el tiempo en que los desconocidos estuvieron dentro del mall, no cabe más que señalar que la omisión del arrendador sirvió de base para la comisión del hecho dañoso, y que el resultado hubiese sido diferente de haberse cumplido diligentemente la obligación de seguridad”, dice la sentencia de primera instancia.

Estándar de seguridad

Cencosud recurrió a la Corte de Apelaciones, que en octubre pasado ratificó el fallo de primera instancia. “El centro comercial incumplió su obligación contractual de proporcionar un servicio de seguridad, pues la obligación no puede entenderse cumplida con la simple implementación de cámaras de seguridad o la contratación de guardias o la existencia de protocolos si las cámaras nadie las observa, si los guardias no realizan rondas de vigilancia o si no verifican la fuente de los ruidos que debió emitir la construcción del forado por el que accedieron a la tienda todo ello en un extenso tiempo como el empleado que requirió tres horas para la ejecución del delito, por lo que claramente se incumple un deber de cuidado normal para este tipo de centros comerciales”, dijo el tribunal de alzada.

El pasado 16 de octubre, los abogados de Cencosud recurrieron a la Corte Suprema para intentar revertir el fallo del tribunal de alzada. “De la lectura de la sentencia impugnada, que hace suyo el razonamiento del tribunal de primera instancia, se puede ver que no señala leyes para justificar sus fundamentos, sino que tan solo de forma arbitraria, crea un estándar de seguridad atribuible a Cencosud, lo entiende infringido y luego fija el monto de la indemnización, nuevamente sin expresar fundamentos legales o de equidad para sustentar el monto”, sostuvo la empresa.

A la fecha del atraco, MacOnline contaba con un coaseguro con las compañías Southbridge y Chubb, cubriendo cada una en un 50% el riesgo asegurado. En enero de 2021, las empresas pagaron al asegurado por concepto de indemnización por el siniestro un total de $ 132 millones y, a fines de 2021, éstas demandaron a Cencosud.