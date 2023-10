Cyber Monday registra ventas similares a las del año pasado en las primeras horas del evento

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Este lunes comenzó una nueva edición del evento electrónico Cyber Monday, organizado por el Comité de Comercio Electrónico de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS).

El gremio entregó su primer reporte del evento, que cuenta con el catastro de las diez primeras horas del mismo, que inició a las 00:00 horas. En ese lapso, la CCS registró 390 mil transacciones por un total de US$ 39 millones, "cifra similar a la observada en los años previos", dijo en un comunicado. Con esto, el valor promedio de cada compra se situaría en unos $90 mil por transacción.

A modo de comparación, en 2022, en las primeras diez horas, Cyber Monday registró ventas por US$ 38 millones, con un total de 389 mil transacciones, por lo que la medición actual estaría superando levemente el rendimiento del año pasado. Eso sí, no alcanza a los datos de 2021, en que se registraron 403 mil transacciones y compras por US$ 40 millones.

"Cabe destacar que el Cyber Monday 2023 se extenderá hasta este miércoles a las 23:59 horas y, de mantenerse una trayectoria similar a la histórica en las compras luego de las 10 primeras horas, las ventas totales de esta edición debieran ser similares a las del año pasado, en que alcanzaron los US$ 400 millones. Las estimaciones consideran además la contingencia económica que enfrenta el consumo y las ventas en general en los últimos meses", agregó la CCS.

Versión actual

La Cámara señaló que en esta edición están participando unos 800 sitios, igual que en el Cyber Monday 2022. Estas plataformas son "de comercio electrónico de diversas categorías, incluyendo PYME, grandes retailers, empresas de turismo, tiendas de regiones y organizaciones de beneficencia, entre otros".

Este año, la novedad es que todos los sitios se concentraron en una aplicación móvil del evento, además de la página oficial de este.

La CCS se ha puesto como objetivo igualar las ventas del año pasado, en línea con lo registrado hasta ahora. Las proyecciones del gremio para las ventas online anuales son superar los US$ 12.500 millones, esto es, un aumento de un 5% en relación al año pasado.