SMU anuncia una inversión histórica para este año que considera la apertura de 24 nuevos locales

Pese al menor dinamismo mostrado en el sector supermercadista -el cual experimentó un leve crecimiento de ventas en torno al 2% en 2023- desde SMU creen que es el momento de invertir es ahora, para que cuando la actividad se recupere ellos logren captar gran parte de ese incremento. Es por ello que la compañía ligada al grupo Saieh promete una inversión histórica de US$ 120 millones para este ejercicio, plan que se financiará con caja.

Tal como detalla el gerente general de la firma, Marcelo Gálvez, el 55% de los recursos será destinado al crecimiento omnicanal. Esto se traduce en la apertura de 24 nuevos supermercados, de los cuales 19 están en Chile y los restantes en Perú. En el caso del mercado local, se divide en 10 Unimarc, cuatro Super 10 y cinco Alvi.

“Nunca hemos abierto tanto supermercado”, dijo el ejecutivo.

Gálvez justifica la decisión de seguir apostando por la apertura de nuevas tiendas, ya que asegura que aún hay mucho espacio para crecer en Chile y, en especial, en el segmento mayorista.

“Todavía, a pesar de todo lo que el mundo pueda pensar, sigue siendo una industria donde se puede crecer. La penetración del canal supermercado está en torno al 60%-65%. Si se compara con España la cifra sube a 80%-90%. Entonces, todavía nos queda por crecer”, aseguró.

De todas formas, en la empresa no dejan de lado el canal online. Con la reciente inversión de un centro de distribución robotizado se ha podido potenciar esta área, por lo que el e-commerce pasó de representar un 2% a un 3% de las ventas el año pasado. La meta es que a 2025 se acerque al 5%.

Otro 25% de la inversión proyectada para este año estará destinada a la eficiencia operacional, fundamentalmente en tecnología que la empresa ha ido incorporando en el día a día. En este punto destacan las balanzas inteligentes, cajas de autoservicio, robotización de los centros de distribución, etc. Y finalmente el último 20% corresponde a la continuidad operacional.

Gálvez destaca que están en el segundo año del plan trienal 2023-2025. Por lo que además de resaltar lo histórico que será este año en términos de inversiones, repasa lo que fue el pasado. En resumen, la empresa invirtió cerca de US$ 95 millones y cumpliendo el 100% de las metas propuestas: apertura de 14 supermercados y 15 remodelaciones; siguió potenciando el segmento marcas propias alcanzando los 1.800 productos, y mejoró la experiencia del cliente con el relanzamiento de su club de fidelidad.

“Tenemos hoy día 10 millones de clientes que compran en nuestros supermercados, de los cuales pasan por el club de fidelidad, porque tienen todos los términos y condiciones firmados, 7,4 millones de clientes. Es una base súper grande que nos permite hacer promociones personalizadas y optimizar también un surtido por local”, comentó.

El año pasado, SMU terminó con ventas por $ 2,8 billones, un aumento de 1,3% con respecto al 2022. La caída del consumo y la mayor inflación ha traído ciertas tendencias en la industria que la cadena no ha estado ajena. Gálvez comenta que las personas han disminuido el ticket promedio y buscan sustituir productos más económicos. No obstante, en el caso de SMU el número de clientes ha aumentado en todos los formatos.

En este escenario, las marcas propias toman fuerza y parecen ser un fenómeno que se quedará, ya que representaron en 2023 el 13% de las ventas de SMU, cifra que viene creciendo, ya que hace unos tres años era el 10%. El ejecutivo destaca que este año buscan incorporar 200 nuevos productos a la canasta de marcas propias y así llegar a un total de 2 mil. Dentro de esta estrategia está el acuerdo con Daymon, referente mundial que tiene 22 mil proveedores y con el cual pueden abastecerse de productos desde el exterior.

“En la medida que haya una recuperación de la economía y de los niveles de consumo, el ticket debería empezar a recuperarse y nosotros ya empezar a llegar a niveles de crecimiento de ventas más interesantes. Nosotros lo llamamos una disciplina comercial, en el sentido de que hacemos muchas actividades promocionales para ir recuperando la frecuencia del número de clientes, que es más o menos lo que hemos estado haciendo con las marcas propias”, indicó.

Si bien en SMU se preparan para cuando venga la recuperación del consumo, la pregunta es cuándo. “Esperamos que en el segundo semestre haya algo de recuperación, pero no un boom. Los primeros dos meses del año han sido muy parecidos a los del año pasado y esperamos que haya un cambio de tendencia”, señaló el ejecutivo.

Gálvez sostiene que, incluso, puede haber un atraso en la forma como esa recuperación llegue a los supermercados. “A veces las cosas tardan, porque los clientes también se acostumbran a productos más económicos”, sentenció.

“Parte fundamental de nuestra estrategia es lo que nosotros llamamos los formatos emergentes. Es una tendencia que está ocurriendo no solo en Latinoamérica sino también en Europa. Es todo lo que se llama formatos de descuento, supermercados de precio bajo, o bien lo que se llama mayoristas. En España, las cadenas de supermercados crecen de esta forma, en Estados Unidos, en Inglaterra lo hemos visto en Francia, obviamente en Brasil y Chile no es la excepción”.

Con estas palabras Gálvez describe la importancia que le dan a sus cadenas Alvi y Super 10 y Mayorista 10.

“Parte importante también de la recuperación de clientes es porque nuestros formatos de precios bajos también ayudan a atraer clientes nuevos que antes no los teníamos”, detalló.

“Tuve la reunión con inversionistas y me preguntaban qué está pasando con los formatos emergentes, porque saben que es una tendencia en el mundo”, añadió.

Actualmente, de los 420 locales que tiene SMU, 98 pertenecen al segmento mayorista y para este año proyectan la apertura de cuatro Super 10 y cinco Alvi. Por otro lado, se espera la reconversión de cinco Mayorista 10 a Super 10.

“Hay espacio para estos formatos emergentes. De nuestro plan de apertura, es decir de los 19 locales que abriremos en Chile nueve son en formato mayorista y a eso le sumas las reconversiones. Y en el caso de Perú, también son formatos de precio bajo.

Eso demuestra que nosotros estamos muy enfocados en el formato emergente”, indicó Marcelo Gálvez.