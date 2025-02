Ventas de Temu y Shein caen en EEUU tras ataque de Trump al comercio chino

Los gigantes de las compras en línea Temu y Shein han visto una baja sostenida en sus ventas en la semana, luego de que el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, eliminara una exención de impuestos de la que se benefician sus paquetes pequeños, lo que sugiere un efecto paralizador en los consumidores estadounidenses que anteriormente acudían en masa a sus productos ultrabaratos.

Las ventas de Shein en EEUU cayeron entre un 16% y un 41% durante cinco días a partir del 5 de febrero, mientras que Temu de PDD Holdings Inc. registró una caída de hasta un 32% durante el período, según Bloomberg Second Measure, que analiza datos de tarjetas de crédito y débito.

Si bien la caída hasta el momento es tan grande como la tradicional caída posterior a Navidad en el gasto en estas plataformas, revirtió la tendencia de crecimiento observada a fines de enero y que duró hasta el 9 de febrero, última fecha para la que hay datos disponibles.

La reducción del gasto comenzó un día después de que Trump dijera que los paquetes de menos de US$ 800 procedentes de China ya no estarían exentos de derechos de aduana, una categoría que cubre la mayor parte de las entregas de Shein y Temu a los consumidores estadounidenses. Si bien la revocación aún no se ha implementado, los compradores pueden sentirse desanimados por temor a tener que pagar tarifas adicionales.

Otros factores como la estacionalidad, la competencia del mercado y los cambios macroeconómicos también pueden incidir en las ventas.

Presión por aranceles

Los dos minoristas chinos en línea, que han aprovechado la regla de los paquetes pequeños para enviar productos baratos a los consumidores estadounidenses sin pagar aranceles, han estado acelerando sus esfuerzos para mitigar el impacto de los nuevos aranceles. Se dice que Shein le pidió a algunos de sus principales proveedores de ropa en China que establezcan nueva capacidad de producción en Vietnam, mientras que Temu está renunciando a un control sustancial de su cadena de suministro china con un marco llamado "media custodia", informó anteriormente Bloomberg News.

Los nuevos aranceles de Trump a China han estado sumidos en el caos, provocando interrupciones en los envíos y aumentos de precios durante la semana pasada.

Después de la eliminación de la regla de minimis la semana pasada, el Servicio Postal de EEUU dijo en un primer momento que ya no aceptaría paquetes entrantes de China y Hong Kong, sólo para revertir su posición menos de un día después.

El presidente estadounidense dijo el sábado que la eliminación de la exención de impuestos se retrasaría hasta que se establezcan sistemas adecuados para recaudar ingresos arancelarios.

El año pasado, empresas como Shein y Temu enviaron paquetes pequeños por valor de US$ 46 mil millones a Estados Unidos, según estimaciones de Nomura Holdings Inc.