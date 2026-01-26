Chomali hace su debut como futura ministra de Salud mientras se define al próximo director de Fonasa
Nicolás Duhalde corre con ventaja para tomar el mando en el seguro público.
Noticias destacadas
En un evento organizado por el Grupo Banco Mundial junto al Ministerio de Salud y Fonasa, la futura ministra de la cartera, May Chomali, hizo su primera aparición tras ser nombrada como secretaria de Estado.
Frente a parte de la industria aseguradora y del sector público, envió un mensaje: “Estuve en el sector público y en el sector privado. No cabe duda de que la colaboración es absolutamente necesaria. Pero lo entiendo desde que no tienen que ser vasos comunicantes en que crezca uno en desmedro del otro”.
“Tiene que ser una colaboración donde hagamos buenos acuerdos. Una buena relación entre el que compra y el que vende, porque efectivamente no podemos transmitir que estamos desprotegiendo un sector versus el otro”, dijo la futura ministra fijando posiciones.
En la actividad, destacó un efusivo saludo entre Chomali y la actual ministra, Ximena Aguilera. Ambas han trabajado en conjunto durante la actual administración, lo que según los conocedores de la interna hace que se proyecte un traspaso fluido y cordial.
De hecho, en la breve exposición que hizo antes de partir a la reunión de los futuros ministros con Contraloría, Chomali quiso “darle las gracias a la doctora Aguilera por haber pedido expresamente que estuviera en esta reunión, lo que me parece una generosidad incalculable”.
Los nombramientos pendientes
La expectación en la industria de la salud pasa sobre todo por quiénes ocuparán en el próximo Gobierno la dirección nacional de Fonasa y la Superintendencia de Salud.
Algo que ya parece definido es que la próxima cartera utilizará una de sus “balas de plata” para el seguro público. En ese cargo, el nombre que suena con fuerza para asumir es el de Nicolás Duhalde, abogado que ejerció como jefe de gabinete en la Subsecretaría de Redes Asistenciales en Piñera II y que actualmente se desempeña como director de Salud en la Municipalidad de Huechuraba, comandada por Max Luksic.
¿Y en la Superintendencia de Salud? Según distintos conocedores, una opción que ha tomado fuerza es no utilizar una de las balas de plata para ese cargo y simplemente llamar a concurso a través del sistema de Alta Dirección Pública (ADP).
A diferencia de Fonasa, la Superintendencia de Salud no es un cargo tan elemental para los planes que la futura administración tiene para sus primeros días, por lo que Víctor Torres podría tener la opción de terminar su período completo al mando de esa institución.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
El “round” entre José Miguel Benavente y Hernán Cheyre por el rol que debe tener Corfo
Dos visiones sobre el papel del Estado y los límites de la corporación marcaron el contrapunto entre el actual vicepresidente ejecutivo y su antecesor en el cargo durante el primer Gobierno del Presidente Sebastián Piñera.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete