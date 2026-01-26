Chomali hace su debut como futura ministra de Salud mientras se define al próximo director de Fonasa

En un evento organizado por el Grupo Banco Mundial junto al Ministerio de Salud y Fonasa, la futura ministra de la cartera, May Chomali, hizo su primera aparición tras ser nombrada como secretaria de Estado.

Frente a parte de la industria aseguradora y del sector público, envió un mensaje: “Estuve en el sector público y en el sector privado. No cabe duda de que la colaboración es absolutamente necesaria. Pero lo entiendo desde que no tienen que ser vasos comunicantes en que crezca uno en desmedro del otro”.

“Tiene que ser una colaboración donde hagamos buenos acuerdos. Una buena relación entre el que compra y el que vende, porque efectivamente no podemos transmitir que estamos desprotegiendo un sector versus el otro”, dijo la futura ministra fijando posiciones.

En la actividad, destacó un efusivo saludo entre Chomali y la actual ministra, Ximena Aguilera. Ambas han trabajado en conjunto durante la actual administración, lo que según los conocedores de la interna hace que se proyecte un traspaso fluido y cordial.

De hecho, en la breve exposición que hizo antes de partir a la reunión de los futuros ministros con Contraloría, Chomali quiso “darle las gracias a la doctora Aguilera por haber pedido expresamente que estuviera en esta reunión, lo que me parece una generosidad incalculable”.

Los nombramientos pendientes

La expectación en la industria de la salud pasa sobre todo por quiénes ocuparán en el próximo Gobierno la dirección nacional de Fonasa y la Superintendencia de Salud.

Algo que ya parece definido es que la próxima cartera utilizará una de sus “balas de plata” para el seguro público. En ese cargo, el nombre que suena con fuerza para asumir es el de Nicolás Duhalde, abogado que ejerció como jefe de gabinete en la Subsecretaría de Redes Asistenciales en Piñera II y que actualmente se desempeña como director de Salud en la Municipalidad de Huechuraba, comandada por Max Luksic.

¿Y en la Superintendencia de Salud? Según distintos conocedores, una opción que ha tomado fuerza es no utilizar una de las balas de plata para ese cargo y simplemente llamar a concurso a través del sistema de Alta Dirección Pública (ADP).

A diferencia de Fonasa, la Superintendencia de Salud no es un cargo tan elemental para los planes que la futura administración tiene para sus primeros días, por lo que Víctor Torres podría tener la opción de terminar su período completo al mando de esa institución.