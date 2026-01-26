Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Empresas Salud
Salud

Chomali hace su debut como futura ministra de Salud mientras se define al próximo director de Fonasa

Nicolás Duhalde corre con ventaja para tomar el mando en el seguro público.

Por: Martín Baeza

Publicado: Martes 27 de enero de 2026 a las 04:00 hrs.

salud Ministros Martín Baeza
<p>Foto: Reuters</p>

Foto: Reuters

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Exministro Patricio Melero asumirá como nuevo presidente de SalmonChile
2
Mercados

Los nombres que sondea el entorno de Kast para la presidencia de la CMF y los cambios que vienen
3
Empresas

Kast ficharía a otro socio de Barros & Errázuriz: Nicolás Balmaceda toma la delantera para asumir en la Subsecretaría de Obras Públicas
4
Economía y Política

Klaus Schmidt-Hebbel: “Después de un Gobierno cuyo legado es pobrísimo, asume uno muchísimo más serio”
5
Mercados

¿Está para comprar? Expertos abordan la rápida caída del dólar a $ 860 y condicionan nuevas bajas a la evolución del escenario global
6
Empresas

Gremio del hidrógeno verde y caída de proyecto INNA: "A nivel global la industria está atravesando una fase de ajuste y maduración. Chile no es ajeno a ese proceso"
7
Empresas

BYD Chile y desistimiento de planta de litio: “Las respuestas eran muy lentas y los proyectos quedaron ahí (...) nunca se ejecutaron”
8
Economía y Política

Nuevo incumplimiento de la meta fiscal obligaría al nuevo Gobierno a recortar el gasto en US$ 4.500 millones este año
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Construcción Entre Códigos Laboral & Personas Fondos de Inversión Innovación y Startups Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete