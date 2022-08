Ministra de Salud confirma que isapres podrían reajustar nuevamente sus planes "en estos meses" de manera fundada

Pese al fallo de la semana pasada emitido por la Corte Suprema, en el que acogió la reclamación de un grupo de afiliados en contra de las alzas aplicadas por las isapres Consalud, Colmena, Cruz Blanca, Vida Tres, Banmédica y Nueva Más Vida, dentro de los próximos meses estas instituciones podrían nuevamente aplicar reajustes en los valores de los planes. Así lo afirmó esta mañana la ministra de Salud, María Begoña Yarza, en conversación con Radio ADN.

Según comentó la autoridad, el proceso respecto del incremento en los valores de los planes "se tiene que retrotraer". Esto, debido a que lo señalado por la Corte fue que "los antecedentes no fueron los suficientes, y hay que hacerlo de manera fundada", dijo Yarza.

"No puede ser una notificación, sino que tiene que haber allí elementos, fundamentos, y eso es lo que vamos a retrotraer", agregó.

En este contexto, el periodista Mauricio Hofmann dijo a la ministra que, según sus dichos, lo anterior "se traduce como que las isapres ahora sí pudieran ir cada una, con razones fundadas a sus clientes (...) y pudieran aplicar con celeridad un nuevo proceso desde cero de alzas".

Y consultada al respecto sobre cuándo comenzaría esta eventual reajuste sobre los planes, la jefa de la cartera de Salud afirmó que "lo más probable (es) que en estos meses, porque la ley nos mandata a nosotros de establecer el máximo del alza".

"Lo que nos dijo la Corte Suprema, y le dijo a las isapres, ‘a pesar de que es el máximo, ustedes tienen que fundar cada una de las alzas’. Y eso hay que volver a retrotraer el proceso, y tienen que volver a hacer las notificaciones (...) Lo que dice la Corte Suprema es que hay que mejorar ese proceso establecido por ley", agregó.

Ingreso de nuevos recursos

Además, la ministra comentó que desde la cartera se encuentran trabajando en una segunda mesa de diálogo con la Asociación de Isapres -además de la Superintendencia de Salud-, en la cual incorporaron el fallo de la Suprema como uno de los puntos de discusión. Y dijo que esta instancia de conversación "tiene una mirada de más largo aliento".

En este sentido, y en vista de los llamados de atención que han hecho estas instituciones durante los últimos días sobre una inmimente quiebra, Yarza indicó que si bien, desde el ministerio observan que las isapres están muy preocupadas, "también hay un sistema de que si esto de la Corte Suprema se resuelve con la celeridad y eficacia, efectivamente hay un máximo de alza de los planes que verá cada isapre cuál es, los antecedentes que tiene. Y en un margen de tiempo, que estamos tratando de ser oportunos, van a ingresar nuevos recursos".

"Lo que quiero decir es que hay posibilidades, que las hemos ido conversando", señaló.

Y agregó que este es un tema que "se aborda con seriedad y con datos en la mesa. Y creo que tenemos una institucionalidad en el país que nos permite avanzar en aquello". De modo que, según contó la autoridad, tanto "la Superintendencia de Salud, su fiscalía y los abogados" están trabajando para "dar no solo la oportunidad y celeridad que nos pide la Corte, sino hacerlo con eficacia".

Reforma de Salud y licencias médicas

Otro de los puntos que abordó la ministra Yarza fue el del ingreso de la Reforma a la Salud planteado por el Presidente Boric y que, según dijo, está "comprometido". Esto, al igual que el Fondo Universal de Salud, que va a ser presentado "como un proyecto de ley a finales de este año, independiente de los resultados del plebiscito", afirmó.

"Aquí de lo que estamos hablando es del programa de gobierno del Presidente Boric (...) Eso no está en cuestión. La reforma va y allí va a haber un espacio democrático en el congreso para discutir cada uno de los elementos de este fondo”, precisó.

Asimismo, Yarza comentó que posterior al inicio de la mesa de diálogo con las isapres, dentro de la próxima semana iniciarán otro espacio de conversación con la Asociación de Clínicas "porque esto es sistémico".

En este contexto, la jefa de la cartera de Salud se refirió al drama del aumento de las licencias médicas no solo a causa del Covid, sino también de los problemas de salud mental de la población. Y cosultada al respecto sobre la posibilidad de hacer ajustes al modelo, de manera que el pago de estas dejen de ser responsabilidad de las isapres, la ministra sostuvo que "eso es algo que me gustaría llevarlo a mi lado, porque se resuelve con la reforma".

"Cuando uno dice seguridad social en salud, dice no solo las prestaciones en salud, dice licencias médicas también. Por eso el sistema que tenemos hoy está en crisis, no está concebido como seguridad social. Entonces, tenemos claridad tanto la asociación de isapres como nosotros que el sistema así como fue concebido, no puede seguir", dijo.

Y añadió que "el sistema sanitario, sobre todo este subsistema privado, vive no solo del hoy, sino también de algo que son las expectativas, que son el futuro. Si usted tiene certezas en el futuro, también cambian las finanzas".