Dueños de ClaroVTR salen a respaldar a la empresa: desde enero han inyectado US$ 598 millones

América Móvil (AMX) y Liberty Latin América (LLA) dieron a conocer los detalles de una operación financiera a gran escala para respaldar a ClaroVTR, la operación en que ambas compañías tienen en Chile.

Según se desprende de una comunicación dirigida a los inversionistas este lunes, el conglomerado mexicano, ligado a Carlos Slim, y el holding estadounidense que controla John C. Malone, han destinado recursos por un total cercano a US$ 598 millones desde el 1 de enero de este año para blindar a ClaroVTR en el duro escenario económico y competitivo que enfrenta.

“En estos 7 meses hemos avanzado firmemente en nuestro proceso de integración. Hemos empezado a captar sinergias de negocio relevantes, y hoy somos y operamos como una sola”

En dicho documento, los socios anunciaron que “AMX y LLA acordaron los requisitos de financiamiento a corto plazo para la joint venture (JV), cuyo financiamiento ocurrirá principalmente a través de préstamos convertibles de accionistas”.

De esta manera, los controladores de la empresa que se fusionó en octubre pasado, tomaron una medida de fondo ante la situación financiera que ha venido afectando principalmente a VTR, y que ha encendido las alarmas de analistas y clasificadoras de riesgo. Cabe señalar que LLA informó que su filial registró pérdidas contables por unos US$ 500 millones al cierre de 2022.

Claves de la operación

El CEO de Claro VTR, Alfredo Parot, manifestó que “en estos siete meses hemos avanzado firmemente en nuestro proceso de integración. Hemos empezado a captar sinergias de negocio relevantes, y hoy somos y operamos como una sola empresa, con un equipo totalmente integrado, operando ambas partes del negocio”.

Al momento de su fusión, tanto Claro Chile como VTR tenían deuda bancaria con terceros. Y si bien las dos compañías afirman que nunca dejaron de pagar sus pasivos, analistas alertaron al mercado calculando que “inexorablemente” VTR no tendría la capacidad de cumplir con sus compromisos financieros producto de sus pérdidas y caída en ingresos.

Alfredo Parot, CEO de ClaroVTR.

Frente a este escenario, los dueños de ClaroVTR anunciaron este lunes que en relación al pasivo ligado a la firma mexicana se pagó un total de US$ 361 millones al 29 de mayo de 2023, incluidos los intereses devengados. Así, como resultado afirman: “Actualmente no existe deuda de terceros fuera de VTR”.

En tanto, en el caso de la filial estadounidense, los propietarios afirmaron que sigue cumpliendo con sus obligaciones de pago bajo sus tres tramos de bonos y no ha utilizado ninguna de sus dos líneas de crédito revolventes: la primera por US$ 200 millones y la segunda de US$ 56 millones desde el cierre de la transacción en octubre del año pasado. Y remarcaron que “cada una de las cuales sigue siendo accesible”.

“A la fecha de 2023, VTR ha recibido préstamos de Claro Chile por un total de US$ 20 millones, los cuales han sido utilizados para ayudar a fondear el negocio”, aclaró la compañía.

El financiamiento por US$ 598 millones se utiliza para respaldar los requisitos de capex -gastos de activos- y capital de trabajo en el marco del plan de negocios para 2023 y 2024, además de refinanciar la deuda bancaria de Claro Chile.

“Los socios de JV tienen la intención de financiar y convertir los préstamos de accionistas en términos iguales para mantener su propiedad 50:50. Sin embargo, sujeto a ciertas circunstancias, el fondeo y la conversión podrían ser en términos desiguales que afecten la estructura actual de propiedad de los accionistas”, se desprende del comunicado.

De acuerdo a AMX y LLA, la compañía fusionada ha generado ingresos por US$ 1.492 millones, de los cuales VTR representó US$ 622 millones y el resto Claro Chile. En términos de estructura de clientes, ClaroVTR al 31 de diciembre tenía 1,9 millones de clientes telefonía fija; 1,1 millones de suscriptores de cable; 1,5 millones de suscriptores de banda ancha; y 5,2 millones de abonados móviles.

Ejes del plan de negocio

El CEO de ClaroVTR, manifestó que como compañía “nos sentimos muy respaldados por el apoyo que hemos recibido de nuestros inversionistas”.

Parot destacó tres grandes desafíos para la compañía este año: mejorar la calidad del servicio y los resultados comerciales; potenciar las sinergias y captura de valor de la integración, y tener una integración organizativa y nueva cultura de trabajo.

Respecto al primer punto, el ejecutivo destacó que el mercado chileno es uno de los más competitivos del mundo por el alto número de operadores, los niveles de tarifas y redes desplegadas. “Hoy nos hemos centrado en mejorar la calidad de nuestros productos y servicios, tanto fijos como móviles, y como resultado hemos conseguido una oferta comercial de mayor valor y más competitiva en el mercado”, apuntó.

Parot remarcó que se presentó un plan de negocios “plenamente aprobado por nuestro Consejo de Administración”.

“Estamos destinando importantes recursos a la modernización de nuestras redes, tanto móviles como fijas, y estamos mejorando nuestros procesos, gestionando la empresa de forma más ágil y eficiente, con respuestas más rápidas a las demandas de nuestros usuarios”.

Además, Parot manifestó que están en pleno proceso de sinergias, parte del proceso de integración. Esto incluye la consolidación de contratistas, la renegociación de contratos y servicios, y destacó que lo “más importante” es la redefinición de gran parte de los procesos de la compañía para funcionar como una única entidad frente al mercado.