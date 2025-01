Filial de América Móvil aterriza en Chile y busca impulsar la monetización de la red 5G

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Hitss, el brazo de TI de América Móvil, inició su operación en Chile a través de Claro Empresas, alianza que busca adicionar valor al portafolio de la compañía de telecomunicaciones por medio de la integración de más servicios digitales y más tecnología.

En conversación con DF, el CEO de Hitss a nivel global, Carlos Zenteno, explicó que llegan a nuestro país como una filial de Claro Chile y que la empresa -conocida como Global Hitss hasta el año pasado- busca integrar soluciones digitales específicas para las industrias.

Así, Chile se convirtió en el noveno país de la región donde la firma ligada a Carlos Slim desembarcó para venir a darle -de acuerdo a las palabras del CEO de la compañía- “más valor agregado a sus clientes” basándose en la infraestructura y a la redes de Claro Chile.

“No es una empresa solo de TI, sino que nuestro objetivo es adicionar cada vez más servicios y entregar más soluciones que nos lleven a darle más valor a nuestros clientes”, agregó Zenteno y señaló que de aquí a marzo deberían haber más de 100 personas trabajando para Hitss en Chile.

Explicó que su aterrizaje en el país se debe a que ven un potencial muy grande en industrias como la minería, retail, agro, el mundo financiero y todo lo relativo con comunidades inteligentes, entre otras. Esto, dado que apuntan a resolver problemáticas específicas de dichos sectores, ayudándoles a optimizar sus procesos a través de la digitalización.

Agregar valor

¿Por qué venir a Chile? De acuerdo al vicepresidente de Claro Empresas, Francisco Guzmán, nuestro país tiene una posición privilegiada en cuanto a infraestructura y que “debemos sacarle provecho”.

“Ese es el gran desafío que tenemos en el mundo tecnológico y específicamente sentimos que en Claro Chile tenemos que aprovechar esta condición de infraestructura privilegiada que tenemos y adicionar cada vez más inteligencia a esa infraestructura y tratar de hacer soluciones más complejas que resuelvan los problemas que tienen las empresas y las personas en el día a día”, sostuvo el ejecutivo. Añadió que Chile tiene mucho potencial en términos de transformación digital y con el manejo inteligente de los datos que generan las compañías.

“Son las aplicaciones tecnológicas donde realmente se aprovechan esas capacidades de 5G, al materializar e integrar más servicios digitales se logrará monetizar dicha red”, señaló Zenteno.

“Se está generando una cantidad de información impresionante todos los días y el desafío que proponemos con esto es tener una data utilizable que genere valor para así crear soluciones inteligentes o casos de uso especializados en los diferentes rubros”, agregó Guzmán. Hizo ver que aquellas empresas que hagan uso de estas herramientas inteligentes tendrán ventajas competitivas respecto de las compañías que no lo hagan.

Monetización del 5G

A su vez, Guzmán afirmó que “creemos que el valor está en las telecomunicaciones y los servicios digitales como uno solo. Yo no concibo hoy día la tecnología si las telecomunicaciones no están detrás, o no concibo las las telecomunicaciones de por sí si es que no hay tecnología por detrás que le entregue valor”.

Dicho esto, el ejecutivo aseguró que las inversiones en infraestructura y redes -especialmente en 5G- han sido muy grandes y agregó que “la forma de sacarle mucho provecho a estas inversiones es a través de los servicios integrados y el valor agregado que estos pueden ofrecer a las industrias o empresas”.

“Actualmente, las compañías de telecomunicaciones todavía están muy arraigadas a la infraestructura. Sin embargo la monetización del 5G va a depender mucho de cómo impacte de alguna forma en las empresas”, agregó Guzmán.

Zenteno añadió que Hitss en ese sentido viene a impulsar el 5G en Chile. “Son las aplicaciones tecnológicas donde realmente se aprovechan esas capacidades de 5G, al materializar e integrar más servicios digitales se logrará monetizar dicha red, y el país podrá beneficiarse de sus ventajas”, señaló.