WOM reorganiza sus operaciones y reduce su personal ante “complejo escenario comercial y económico”

WOM se sumó a la tendencia de la industria de las telecomunicaciones y desvinculó a casi 300 personas en los últimos meses, con el objetivo de “flexibilizar” su estructura ante el duro escenario competitivo. Así lo reveló la compañía durante la contestación de demanda laboral -con fecha al 14 de abril- en un juicio que se tramitó en el 2º Juzgado Laboral del Trabajo de Santiago.

En el documento, la empresa manifestó que “WOM se vio en la necesidad de reestructurar diversas áreas de la compañía, conforme a lo explicitado en la misiva entregada al trabajador, debido al complejo escenario comercial y económico que enfrenta mi representada, principalmente ocasionado por la pandemia de Covid-19 y agravado por la recesión económica que enfrenta el país”.

La firma explicó que se tomaron estas medidas para “conservar” la sustentabilidad y competitividad de la empresa a nivel de mercado y así en “el corto y mediano plazo, continuar cumpliendo eficazmente con todos los compromisos económicos de esta, tanto a los proveedores, como a los clientes”.

Según lo señalado por el abogado de la firma ligada al fondo de inversión Novator Partners, tras un profundo análisis se determinó que era necesario fusionar cargos, modificar puestos, perfiles y externalizar ciertos servicios. “Sin embargo, lamentablemente no fue suficiente, por lo que la empresa debió reducir el personal de sus equipos internos, lo que llevó a un proceso de despidos masivos. Así, por ejemplo, en julio de 2022 el total de trabajadores de WOM ascendía a 3.305, y luego en diciembre de 2022 esta suma descendía a 3.022”, se desprende del escrito.

Los cambios en la dotación

Durante la pandemia, WOM contrató a más de mil personas ante la mayor demanda de servicios de comunicación por los confinamientos. Si en enero de 2020 tenían una base laboral de 2.200 colaboradores, en julio del año pasado se expandió a 3.305 personas de acuerdo a las cifras presentadas en las causas laborales.Hoy la cifra es cercana a los 2.900 trabajadores.

El presidente de la agrupación de trabajadores de WOM -Sitelco-, Gorki Vilá, contó que la compañía les avisó que vendrán nuevas desvinculaciones como parte de su fórmula de flexibilización y eficiencia en costos.

“En la reunión trimestral que tuvimos el 30 de abril la gerencia nos manifestó que WOM dejará de abrir nuevas zonas de fibra óptica durante 2023. Por contrato colectivo la compañía nos entrega a los vendedores un número de casas que abrirán para que podamos venderlas. Por ahora, quedan algunas localidades en Rancagua y Rengo, que se suma a la Región Metropolitana, Valparaíso y Los Andes, pero nada más”, dijo el colaborador.

WOM aseguró a DF que “seguimos firme con nuestro despliegue de fibra, estamos evaluando alternativas para hacer crecer nuestro negocio y en el contexto de una industria que está convergiendo a soluciones vía operadores de infraestructura, estamos evaluando todas las opciones”.

La empresa destacó que durante el primer trimestre de 2023 alcanzó una infraestructura de 1,3 millones de conexiones al hogar, con crecimiento de 56% en su base de nuevos clientes. Al revisar el último reporte de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) se evidencia que la firma tiene 190 mil usuarios conectados a marzo.

Además, el presidente de Sitelco comentó que WOM les comunicó que externalizará su fuerza de venta -la cual calcula son cerca de 700 trabajadores-, cuyo proceso partirá en julio y culminará en noviembre.

Ante esto, WOM afirmó que “como compañía siempre buscamos mantener un buen ordenamiento operacional de cara a nuestros clientes y colaboradores. Tenemos también un exitoso modelo de negocio con partners en las tiendas, distribuidores en la fibra y operadores de call center en regiones”.

WOM no es la única empresa que ha despedido a parte de su base laboral. ClaroVTR y Entel también anunciaron desvinculaciones -del orden de 400 personas- como parte de su estrategia de reestructuración ante los mayores costos de la industria de las telecomunicaciones.

Corte rechazó extender plazos de 5G y empresa

señala que está “analizando impugnar esta decisión”

WOM interpuso un recurso de protección en la Corte de Apelaciones en contra el gobierno por “ilegalidades” administrativas para extender los plazos de la construcción de 5G, el cual no fue admitido. El tribunal de alzada respondió que “la acción impetrada no reúne los requisitos que permitan declarar su admisibilidad, toda vez que no resulta ser la vía idónea al efecto, debiendo deducir las acciones específicas estipuladas en nuestro orden jurídico”. Consultado por DF, WOM manifestó que “existen aún etapas en instancias superiores, que estamos analizando para impugnar esta decisión”.¿El problema? la empresa debe construir para octubre 5 mil antenas en las bandas 700 MHz, AWS y 3,5 GHz, que incluye a 366 localidades correspondiente a contraprestaciones -obligaciones- de internet rural. Justamente sobre lo anterior, la firma debía entregar en abril el 100% de las zonas comprometidas, pero según confirman fuentes conocedoras para esa fecha sólo logró construir 25 localidades, que corresponden al 7% de su compromiso. No obstante, WOM precisó que “tenemos más de un 80% de sitios desplegados en localidades obligatorias. Todos los demás antecedentes están en manos de Subtel pendientes de revisión los que han sido informados oportunamente”. En caso de que se cobren las boletas de garantía WOM debería pagar cerca de US$ 50 millones.