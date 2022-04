Fed planea reducir tenencia de bonos en hasta US$ 95 mil millones al mes y restringe aún más el crédito en toda la economía

La Reserva Federal de Estados Unidos señaló que reducirá sus tenencias masivas de bonos a un ritmo máximo de US$ 95 mil millones por mes, restringiendo aún más el crédito en toda la economía a medida que el banco central eleva las tasas de interés para enfriar la inflación más alta en cuatro décadas.

En las minutas de su reunión de marzo publicadas hoy miércoles, también quedó al descubierto que “muchos” funcionarios habrían preferido aumentar las tasas en medio punto porcentual, en lugar del incremento de un cuarto de punto, pero decidieron no hacerlo a la luz de la invasión a Ucrania por parte de Rusia.

El total máximo a recortar, compuesto por US$ 60 mil millones en bonos del Tesoro y US$ 35 mil millones en valores respaldados por hipotecas, es casi el doble que la tasa máxima de US$ 50 mil millones mensuales definida por la Fed en la última vez que disminuyó su balance entre 2017 y 2019.

“En general, los participantes acordaron que los límites mensuales de alrededor de US$ 60 mil millones para los valores del Tesoro y de alrededor de US$ 35 mil millones para los instrumentos respaldados por hipotecas de la agencia probablemente serían apropiados”, informó la Fed el miércoles en las minutas de la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, su sigla en inglés) del 15 y 16 de marzo.

“Los participantes también acordaron en general que los límites podrían implementarse gradualmente durante un período de tres meses, o un poco más, si las condiciones del mercado lo justifican”, señalan los documentos.

Reunión de mayo

Se espera que el FOMC apruebe la reducción del balance en su próxima reunión del 3 al 4 de mayo. La hoja de ruta para reducir el balance llegó a través de una presentación del staff a los funcionarios.

“Los participantes acordaron que habían logrado un progreso sustancial en el plan y que el comité estaba bien posicionado para comenzar el proceso de reducción del tamaño del balance después de la conclusión de su próxima reunión en mayo”, muestra el acta.

La medida para reducir el balance extenderá un giro brusco hacia la lucha contra la inflación, dado que la Fed hasta el mes pasado estuvo comprando bonos mientras intentaba una reducción gradual del apoyo pandémico.

Los banqueros centrales de EEUU aumentaron las tasas de interés en un cuarto de punto porcentual en la reunión de marzo, elevándolas desde casi cero, donde se habían mantenido desde marzo de 2020 a medida que se propagaba la pandemia. Señalaron otras seis alzas de esta magnitud en 2022 para enfriar la inflación más alta en cuatro décadas.

Reducir el tamaño de la hoja de balance de la Fed —que se disparó a US$ 8,9 billones (millones de millones) cuando compró bonos intensamente para proteger la economía de la pandemia de Covid-19— también contribuirá a endurecer las condiciones financieras.

“Muchos participantes señalaron que —con la inflación muy por encima del objetivo del comité, los riesgos inflacionarios al alza y la tasa de los fondos federales muy por debajo de las estimaciones de los participantes de su nivel a largo plazo— habrían preferido un aumento de 50 puntos base en el rango objetivo para la tasa de fondos federales en esta reunión”, señaló el acta. “Sin embargo, a la luz de una mayor incertidumbre a corto plazo asociada con la invasión de Ucrania por parte de Rusia, juzgaron que un aumento de 25 puntos base sería apropiado en esta reunión”.

Desde entonces, los encargados de formular la política monetaria han dicho que podrían avanzar más rápidamente en el ajuste, después de que la invasión rusa a Ucrania hiciera que los precios de los alimentos y la energía se dispararan. El presidente de la Fed, Jerome Powell, indicó que un aumento de medio punto está sobre la mesa si resulta necesario para su reunión de política del 3 al 4 de mayo.

Los inversionistas han descontado la posibilidad de más de siete aumentos de tasas en 2022 a medida que se extienden las presiones inflacionarias, y ven una probabilidad de aproximadamente 66% de que la Fed aumente las tasas medio punto el próximo mes.

El índice de precios al consumidor se disparó un 7,9% en febrero, la mayor alza anual desde 1982. El objetivo de inflación del 2% de la Fed se basa en una medida separada, el índice de precios de gastos de consumo personal, que aumentó un 6,4% en los 12 meses hasta febrero. En tanto, los mercados laborales de EEUU se mantienen sólidos y la tasa de desempleo cayó al 3,6% el mes pasado, al tiempo que los empleadores agregaron 431 mil puestos de trabajo.