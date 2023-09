La crisis de Evergrande se agudiza: se acumulan los impagos y arrestan al exdirector ejecutivo

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

La crisis del Grupo Evergrande de China se agravó este lunes, después de que la unidad de China continental de la empresa dijera que no había pagado un bono nacional, añadiendo un nuevo nivel de incertidumbre al futuro del desarrollador, mientras se debilita el plan de reestructuración con sus acreedores extranjeros.

La constructora, en el centro de la crisis inmobiliaria china, informó que su filial Hengda Real Estate Group había incumplido el pago de 4 mil millones de yuanes (US$ 547 millones) de deuda principal más intereses, que vencían el 25 de septiembre. En marzo, Hengda incumplió un pago de intereses sobre el bono de 5,8% en yuanes emitido en 2020, y dijo que negociaría "activamente" con los tenedores de bonos para encontrar una solución, una promesa que reiteró en el comunicado del lunes.

Evergrande se está quedando sin tiempo para encarrilar lo que sería una de las mayores reestructuraciones de la historia del país, después de que los contratiempos de los últimos días hayan elevado el riesgo de una posible liquidación. La empresa ha cancelado en el último minuto importantes reuniones con acreedores, alegando que debe revisar su plan de reestructuración, ha sufrido la detención de personal de la unidad de gestión financiera y ha sido incapaz de cumplir los requisitos del regulador para emitir nuevos bonos.

Esto último supone un duro golpe para su plan de reestructuración de al menos US$ 30 mil millones de deuda en el extranjero, que permitiría a los acreedores canjear los bonos impagados por nuevos títulos. Las acciones de Evergrande se desplomaron hasta 25% este lunes.

Mientras tanto, Caixin informó el lunes de que Xia Haijun, ex director ejecutivo de Evergrande, y Pan Darong, exdirector financiero, han sido detenidos por las autoridades chinas.

Posible liquidación

Como ejemplo de la crisis inmobiliaria china, Evergrande se encuentra bajo presión para concretar un plan de reestructuración de su deuda extraterritorial, mientras lidia con una pila aún mayor de pasivos totales que ascienden a 2,39 billones (millones de millones) de yuanes, entre los mayores de cualquier empresa inmobiliaria del mundo. La empresa se enfrenta a una audiencia el 30 de octubre en un tribunal de Hong Kong sobre una petición de disolución, que podría forzar su liquidación.

El gigante inmobiliario en apuros declaró a última hora del domingo que no podía cumplir los requisitos de la Comisión Reguladora del Mercado de Valores de China (CSRC, sigla en inglés) y de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma para emitir nuevos pagarés. Citó una investigación de Hengda, sin dar más detalles. La unidad declaró en agosto que la CSRC había abierto un expediente contra ella por presuntas infracciones en la divulgación de información.

Los últimos indicios de problemas en Evergrande hicieron que se avivara la preocupación por la creciente crisis inmobiliaria en China. Un indicador de los valores inmobiliarios chinos registró el lunes su mayor caída en nueve meses, elevando su pérdida de valoración este año a US$ 55 mil millones. China Aoyuan Group se desplomó un récord tras la reanudación de la cotización de sus acciones, y la empresa de inversión inmobiliaria China Oceanwide Holdings se enfrentó a una liquidación judicial después de que un tribunal de Bermudas emitiera una orden de liquidación.

Inicio de la crisis

Evergrande, cuyo impago a finales de 2021 abrió la puerta a una quiebra récord de deuda por parte de los promotores inmobiliarios, canceló a última hora del viernes las reuniones clave de acreedores que se habían fijado para principios de esta semana y dijo que debía reevaluar su propuesta de reestructuración. Citó ventas que "no han sido como se esperaba".

"Se ha invertido una enorme cantidad de trabajo en la planificación y formulación de los planes de reestructuración de Evergrande, pero si las previsiones de ventas que sustentan el cambio de rumbo parecen ahora inalcanzables, es mejor revisar los términos del acuerdo antes de que se celebren las reuniones del plan", declaró Jonathan Leitch, socio especializado en reestructuración de deuda del bufete de abogados Hogan Lovells de Hong Kong.

Los acreedores podrían esperar una "revisión a la baja" de las condiciones y los plazos de amortización podrían alargarse aún más, según Leitch. El retraso "crea más incertidumbre y pondrá aún más a prueba la paciencia de los bonistas".

Inmobiliarias chinas bajo investigación

Los acontecimientos siguen a la noticia, hace apenas una semana, de que las autoridades detuvieron a parte del personal del negocio de gestión monetaria de Evergrande, señal de que su saga ha entrado en una nueva fase que implica al sistema judicial penal. Los contratiempos también se producen mientras aumentan las tensiones entre otros grandes promotores, como Country Garden Holdings, que conmocionó a los mercados financieros chinos el mes pasado al incumplir los plazos iniciales para pagar los intereses de los bonos en dólares.

El agravamiento de la crisis del sector ha avivado la preocupación de algunos gestores de dinero de todo el mundo por la posibilidad de que los activos chinos se estén volviendo "ininvertibles", debido a la debilidad de las prácticas de gobernanza y divulgación de información. Los bonos basura chinos, en su mayoría emitidos por constructoras y que en su día fueron una de las operaciones de renta fija más lucrativas del mundo, han perdido más de US$ 127 mil millones de valor desde que alcanzaron su máximo hace sólo dos años y medio.

Evergrande no explicó lo que supondría reevaluar las condiciones de la deuda para los acreedores que ya han respaldado el plan de reestructuración existente, ni detalló el nivel de apoyo a su plan actual.

"Grandes anuncios"

La dificultad de emitir nuevos pagarés para el desarrollador podría cambiar drásticamente el diseño de la reestructuración de la empresa, y cómo podría ser la recuperación de los acreedores. En una primera propuesta publicada en marzo, Evergrande ofrecía a los acreedores la opción de recibir nuevos pagarés con vencimiento entre 10 y 12 años. O bien, podían elegir una combinación de valores vinculados a acciones.

Pero tras las últimas noticias, la conversión de toda la deuda en acciones de Evergrande o de sus filiales sigue siendo "la única opción para la reestructuración de la deuda", escribieron en una nota los analistas de UOB Kay Hian, entre ellos Liu Jieqi. Incluso esta solución "se enfrenta a grandes incertidumbres", dijeron.

Problemas con sus inversionistas

Cuando Evergrande informó al mercado en abril sobre los avances de su plan de reestructuración, los inversores identificados como acreedores de "Clase C", con unos US$ 15.000 millones en reclamaciones, aparecieron como un grupo que no había dado suficiente apoyo. Los titulares de más del 30% de la deuda de clase C habían respaldado la propuesta de reestructuración, muy por debajo del 75% necesario de cada clase de acreedores para aplicarla a través de lo que se conoce como un esquema de acuerdo.

Otro grupo incluido en el plan de China Evergrande Group, conocido como acreedores de clase A, y que representa US$ 17.000 millones de créditos, ya contaba con un nivel de apoyo superior al 77% en el momento de la presentación de abril.

Evergrande no facilitó un nuevo calendario para las reuniones, limitándose a decir que haría nuevos anuncios cuando hubiera novedades.

Varios desarrolladores chinos se enfrentan a demandas similares de liquidación por parte de accionistas extranjeros frustrados por lo que consideran la lentitud de las conversaciones de reestructuración. Estas peticiones pueden forzar una liquidación judicial.

Evergrande ya había pospuesto las juntas de acreedores que debían comenzar el 28 de agosto. En aquel momento, alegó su deseo de permitir a los acreedores "considerar, comprender y evaluar" las condiciones de los planes y darles más tiempo para considerar los últimos acontecimientos, incluida la reanudación de la negociación de acciones.

A principios de este mes, la empresa también revisó las fechas de las audiencias de sanción del plan para octubre.