Bankman-Fried reaparecerá en evento, mientras el fundador de Binance propone crear un fondo para futuros proyectos cripto

En las semanas posteriores al colapso del cripto exchange FTX, han surgido preguntas sobre todo, desde las prácticas de gestión de riesgos en las empresas de Sam Bankman-Fried hasta quién podría ser el próximo dominó en caer.

Una subsección más pequeña, quizás más especializada, de cripto Twitter también se ha preguntado: ¿Bankman-Fried honrará su aparición programada en la cumbre anual DealBook del New York Times? Sería la primera aparición pública del ex CEO de FTX, a pesar de los hilos crípticos de Twitter, desde que buscó la protección por bancarrota para su cripto imperio caído.

Fiel a su estilo, Bankman-Fried tuiteó el miércoles que de hecho hablaría con Andrew Ross Sorkin del New York Times en la cumbre en Nueva York la próxima semana. Sorkin, columnista del Times, retuiteó la publicación antes de agregar comentarios adicionales.

Un portavoz del New York Times dijo que actualmente espera que Bankman-Fried participe en la entrevista desde las Bahamas. FTX tenía su sede en la nación insular.

“Hay muchas preguntas importantes que hacer y responder”, escribió Sorkin en un tuit propio. “Nada está fuera de los límites”.

A medida que FTX y las entidades relacionadas se desmoronaron este mes y Bankman-Fried renunció como director ejecutivo, su personalidad pública se ha silenciado relativamente. En lugar de frecuentes apariciones en televisión, optó por largos hilos de Twitter e intercambiar mensajes directos en la plataforma con los periodistas.

Esa presencia en las redes sociales ha traído problemas. Los abogados de FTX dijeron en documentos judiciales que los "tuits incesantes y perturbadores" de Bankman-Fried estaban socavando sus esfuerzos de reestructuración. El bufete de abogados Paul Weiss dijo que había dejado de representar a Bankman-Fried debido a "conflictos".

Las operaciones en expansión de FTX plantearon dudas incluso antes de que miles de millones de dólares en vínculos financieros entre el operador de bolsa y el brazo de inversión Alameda Research de Bankman-Fried alarmaran a los inversores y deshicieran su imperio.

Los fiscales y reguladores, incluidas la Comisión de Bolsa y Valores y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos, buscan ahora la ayuda del nuevo director ejecutivo de FTX, John J. Ray III. Se hizo cargo como parte de su procedimiento de quiebra y está navegando por lo que describió como “una ausencia total de información financiera confiable”.

El mercado sigue moviéndose

Los bonos basura de Coinbase Global pueden haber sido una señal de advertencia temprana del contagio de FTX. La plataforma de comercio de activos digitales más grande de EEUU ha visto caer el precio de sus bonos este año y se debe principalmente al criptoinvierno, pero algunos participantes de la industria dijeron que era un presagio.

El CEO y fundador de Binance Holdings, Changpeng "CZ" Zhao, se comprometió a acumular al menos US$ 1.000 millones para comprar activos en dificultades, mientras describía sus planes para respaldar a la industria afectada. La pieza central de su plan es reunir socios para un fondo destinado a respaldar proyectos criptográficos prometedores pero con problemas de liquidez, dijo a Haslinda Amin de Bloomberg Television en una entrevista este jueves.

Los criptomercados se estabilizaron cuando Bitcoin se negoció por encima de los US$ 16 mil. La criptomoneda más grande del mundo por valor de mercado ha bajado un 70% desde la misma época del año pasado, cuando el token cotizaba justo por debajo del máximo histórico de casi US$ 69 mil. Por lo tanto, este Día de Acción de Gracias sería prudente evitar hablar de criptomonedas en la mesa.

