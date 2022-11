Desplome cripto: dueño de FTX admite que se equivocó en cifra de apalancamiento

La crisis de la plataforma de criptomonedas FTX y su filial, Alameda Research, sigue al rojo. El exCEO de la firma, Sam Bankman-Fried, admitió que ignoraba la existencia de US$ 8 mil millones en apalancamiento de la empresa, mientras crece la amenaza de que se produzcan nuevas quiebras en la industria.

“Resultó que me equivoqué: el apalancamiento no era de US$ 5 mil millones, sino que era de US$ 13 mil millones. Estos US$ 13 mil millones, la corrida bancaria completa y el colapso total en el valor de los activos, todo a la vez”, dijo Bankman-Fried en Twitter a propósito de los acontecimientos que llevaron a FTX a acogerse al Capítulo 11 de Estados Unidos, para evitar la quiebra.

La cadena CNBC reportó este miércoles que Bankman-Fried fue llamado a testificar en diciembre ante la Cámara de Representantes de EEUU, mientras los reguladores investigan una potencial infracción legal en las operaciones financieras realizadas por FTX.

La secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, señaló en un comunicado que ciertos riesgos específicos de la industria cripto estuvieron "en el centro de las tensiones del mercado de criptomonedas observadas durante la semana pasada".

A esto agregó que "el gobierno federal, incluyendo al Congreso, también tiene que actuar rápidamente para llenar las lagunas regulatorias que la administración del presidente Joe Biden ha identificado".

¿Cascada de quiebras?

“Siendo Alameda Research un market maker muy importante en el mercado, que provee liquidez a muchísimos exchanges, puede venir un efecto cascada y hacer caer a varias empresas”, dijo a DF Julian Arnold, director financiero de Sugarblock, una firma de custodia de criptomonedas.

Las tensiones aumentaron este miércoles después de que el exchange de criptomonedas, Genesis, informó una suspensión de los reembolsos y nuevas emisiones de préstamos. Por su parte, la plataforma Gemini suspendió los retiros de depósitos, pero revirtió la medida al cabo de algunas horas.

Las miradas se centran ahora sobre BlockFi, ya que fue anteriormente rescatada de la bancarrota por FTX tras el colapso del token TerraUSD. Fuentes anónimas indicaron a Bloomberg que la compañía iniciará un proceso de reorganización en los próximos días.

"Esto llama a una regulación urgente. Cualquier exchange que quiera ser el custodio de terceros, va a tener que regularse, lo que vemos como algo bueno en el largo plazo", sostuvo Arnold.

Para tratar de evitar que se produzca una seguidilla de quiebras, Binance anunció el lunes que levantará un fondo de recuperación con foco en los actores que mantienen cierto grado de fortaleza en sus balances.

Al cierre de esta nota, el bitcoin bajaba 2,07% a US$ 16.540 y el ether caía 2,95% a US$ 1.208. Consultado Buda.com, la mayor plataforma de criptomonedas en Chile, declinó participar.