Cae otra cripto: BlockFi se prepara a declarar la quiebra arrastrada por el colapso de FTX

El prestamista de criptomonedas BlockFi se está preparando para declararse en bancarrota en unos días, según personas con conocimiento del asunto que pidieron no ser nombradas porque las discusiones son privadas.

El "criptoprestamista" congeló los retiros de sus clientes, citando incertidumbres tras el colapso de la bolsa de activos digitales FTX, aunque aseguró que cuenta con liquidez adecuada y está explorando opciones con asesores externos.

Un representante de BlockFi se negó a comentar. The Wall Street Journal informó anteriormente que la compañía estaba sopesando declararse en bancarrota.

FTX US y BlockFi están estrechamente vinculadas. En julio, FTX US proporcionó al prestamista una línea de crédito renovable de US$ 400 millones, que incluía una opción para comprar la empresa. Y BlockFi ha otorgado préstamos a Alameda Research, ahora en bancarrota, informó Bloomberg.

El repentino derrumbe y posterior bancarrota de FTX, una vez considerado como un salvador para las criptoempresas en apuros, está repercutiendo en todo el panorama de los activos digitales.

La quebrada Voyager Digital, que el fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, iba a rescatar en un acuerdo de US$ 1.400 millones, ahora se esfuerza por encontrar un comprador de reemplazo para sus activos. Y Genesis está explorando opciones después de suspender los rescates y la originación de nuevos préstamos en medio de un déficit de liquidez.