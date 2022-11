Bitcoin retoma los US$ 17.000 con el respaldo de Binance, tras su peor semana desde junio

Después de una semana para el olvido, los inversionistas cripto recogían los platos rotos con el soporte de Binance, que prometió crear un fondo para mitigar los coletazos de la quiebra de FTX.

Según Bloomberg, el bitcoin crecía 4,38% hasta los US$ 17.105 y el ether avanzaba 5,55% a US$ 1.283 en medio de una recuperación general de las criptomonedas.

El bitcoin cerró la semana pasada con un desplome de 22,52%, su mayor pérdida semanal desde el pasado 19 de junio, cuando cayó 24,64%. La criptomoneda más grande llegó a tocar los US$15.731 en su peor momento esos días.

El CEO de Binance, Changpeng Zhao, dio un espaldarazo a la industria al anunciar este lunes que la plataforma -la mayor del mercado- creará un fondo para respaldar a empresas cripto con determinados niveles de fortaleza en sus balances.

"Para reducir la casacada de efectos negativos a causa de FTX, Binance está levantando un fondo de recuperación de la industria para ayudar a los proyectos que en cualquier otro caso se mantendrían fuertes, pero están en una crisis de liquidez", dijo Zhao a través de su cuenta de Twitter.

FTX tenía menos de US$ 1.000 millones en activos líquidos contra US$ 9 mil millones en pasivos, según documentos a los que accedió Financial Times. La compañía se acogió la semana pasada al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos, y durante el fin de semana señaló que se encontraba investigando un posible hackeo que habría barrido con US$ 473 millones.

"Aún no sabemos cuáles son los efectos negativos en cascada de FTX, pero circulan rumores de que titanes como Crypto.com, BlockFi y Huobi estarían sufriendo graves crisis de liquidez", señaló el product manager de e-Holders, Francisco Ebel.

Cristóbal Pereira, CEO de Colledge, destacó junto al anuncio de Binance el hecho de que Elon Musk -considerado el hombre más rico del mundo- publicó un tuit asegurando que el bitcoin saldrá airoso de la crisis actual. "Cada vez que Musk tuitea sobre el bitcoin o alguna criptomoneda, por lo general esta tiende a subir", apuntó.

Según Ebel, "el bitcoin es atractivo en este momento porque es la primera moneda en la historia cuyo suministro está controlado por un protocolo descentralizado y pose una inflación predicable con un suministro limitado. Pueden quebrar muchos FTX, por así decirlo, pero esto no afecta al bitcoin, que sigue creando bloques cada 10 minutos y permitiendo el intercambio de valor de forma descentralizada".