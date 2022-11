FTX tenía menos de US$ 1.000 millones en activos líquidos contra US$ 9.000 millones en pasivos

FTX , la plataforma internacional propiedad de Sam Bankman-Fried , contaba con sólo US$ 900 millones en activos fácilmente vendibles frente a US$ 9.000 millones de pasivos el día antes de declararse en quiebra, según materiales de inversión a los que ha tenido acceso Financial Times.

La mayor parte de esos activos líquidos que figuraban en un balance internacional de FTX fechado el jueves consistían en US$ 470 millones en acciones de Robinhood propiedad de un vehículo de Bankman-Fried que no figuraba en la declaración de quiebra del viernes, que incluía 134 entidades corporativas.

El documento, compartido con los posibles inversionistas antes de la quiebra, proporciona una imagen detallada del agujero financiero del criptoimperio FTX y sugiere que los clientes de FTX International pueden enfrentarse a fuertes pérdidas sobre los activos que atesoraban en la plataforma.

El colapso de FTX ha supuesto un duro golpe para la industria de las criptos, que ya sufría a consecuencia de una serie de quiebras corporativas este año.

Bankman-Fried había sido una figura destacada en el sector y se había presentado como un emprendedor deseoso de adaptar el salvaje mercado de las criptomonedas a la normativa general. El joven de 30 años se había asegurado el respaldo de inversores de primer orden, se convirtió en un importante donante del partido demócrata de Estados Unidos y pegó el logotipo de su plataforma FTX en el estadio de los Miami Heat durante su meteórico ascenso tras la fundación de su vehículo de trading en 2019.

Bankman-Fried inició el viernes en un tribunal federal de Delaware el procedimiento concursal de su plataforma internacional de US$ 32.000 millones, junto con FTX US y su firma de trading Alameda Research.

John J Ray, el veterano profesional en insolvencias traído para gestionar la quiebra como consejero delegado de FTX, declaró el viernes que el grupo "posee activos valiosos" y que el procedimiento concursal permitiría a la empresa "evaluar la situación y... maximizar lo recuperado para las partes interesadas".

El proceso se encontró con problemas apenas 24 horas después, al enumerar incorrectamente entidades que FTX no poseía en su presentación inicial y sufrir un aparente hackeo el viernes por la noche.

FTX no quiso hacer comentarios.

Los detalles

El procedimiento concursal del viernes ofrecía pocos detalles sobre la salud financiera del grupo, pero indicaba que tanto los activos como los pasivos oscilan entre US$ 10.000 millones y US$ 50.000 millones, y que el número de acreedores supera los 100.000.

Una hoja de cálculo en la que se enumeran los activos y pasivos de FTX International, a la que ha tenido acceso Financial Times, apunta a los problemas que provocaron la caída de Bankman-Fried. Hace referencia a US$ 5.000 millones de reintegros el pasado domingo, y a una entrada negativa de US$ 8.000 millones descrita como "cuenta "fiat@" oculta y mal etiquetada internamente".

Bankman-Fried explicó a Financial Times que los 8.000 millones de dólares se referían a fondos extendidos "accidentalmente" a su firma de trading, Alameda, pero no quiso hacer más declaraciones. A principios de esta semana tuiteó que FTX international tenía US$ 4.000 millones en activos fácilmente negociables cuando se enfrentó a la oleada de retiradas de 5.000 millones el domingo pasado.

"Hubo muchas cosas que desearía haber hecho de forma diferente a como lo hice, pero las más importantes están representadas por estas dos cosas: la cuenta interna mal etiquetada [sic], y el tamaño de las retiradas de los clientes en una retirada masiva de fondos", añade la hoja de cálculo.

En los materiales de inversión, FTX Trading Ltd, la empresa que está detrás de la principal plataforma internacional, figura con un pasivo de US$ 8.900 millones, la mayor parte de los cuales son 5.100 millones de saldos en dólares estadounidenses.

Las empresas sanas suelen tener activos que igualan o superan sus pasivos. La hoja de cálculo refleja que FTX Trading tenía un total de US$ 9.600 millones de activos, pero no está claro qué parte de ese valor podría materializarse.

La gran mayoría de los activos registrados por FTX Trading son inversiones de capital riesgo poco líquidas o tokens de criptomonedas poco negociados, según la hoja de cálculo, que advierte que las cifras "son valores aproximados, y podrían tener una ligera desviación; asimismo, hay obviamente una posibilidad de que existan errores tipográficos, etc. También cambian un poco con el tiempo a medida que se producen las operaciones".

El mayor activo de la empresa hasta el jueves eran US$ 2.200 millones en una criptodivisa llamada Serum. El valor total de mercado de Serum era de 88 millones de dólares el sábado, según el proveedor de datos CryptoCompare, lo que sugiere que las participaciones de FTX valdrían mucho menos si se vendieran en el mercado. Las cifras de CryptoCompare tienen en cuenta la liquidez de la moneda.

El viernes, Financial Times informó de que Alameda y FTX contaban con unos US$ 5.400 millones en inversiones de capital riesgo poco líquidas, según otros documentos facilitados a los inversores a principios de la semana.

Bankman-Fried se había apresurado a conseguir financiación de emergencia, pero no pudo convencer a los inversores para que rescataran su colapsado imperio empresarial.

Los nuevos materiales de inversión muestran que buscaba recaudar entre 6.000 y 10.000 millones de dólares, entre otras cosas a través de una acción preferente convertible que pagara un dividendo del 10% y que posteriormente pudiera convertirse en capital ordinario de FTX International a una valoración de entre 12.000 y 15.000 millones de dólares. "Es sólo un límite inferior a las condiciones que pueden obtener los inversores", añaden los materiales.

Hasta el viernes por la tarde, Bankman-Fried trataba de vender los US$ 470 millones en acciones de Robinhood, el mayor activo líquido cotizado de FTX Trading, en acuerdos negociados en privado que estaba organizando en la aplicación de mensajería Signal, según una persona directamente involucrada en las negociaciones.

La persona señaló que las acciones de Robinhood estaban en manos de una entidad de Antigua y Barbuda llamada Emergent Fidelity, que está controlada personalmente por Bankman-Fried, según los registros de valores estadounidenses. Emergent Fidelity no está entre las entidades que figuran en el procedimiento concursal del viernes.

Bankman-Fried estaba estudiando ofertas con un descuento de alrededor del 20% sobre el precio medio ponderado por volumen de Robinhood, o alrededor de 9 dólares por acción, según el inversor, que finalmente se negó a comprar debido a los riesgos legales percibidos.

Bankman-Fried adquirió una participación del 7,6% en Robinhood en mayo y había insinuado que estaba considerando una adquisición total de la popular aplicación de trading.

El segundo mayor activo líquido eran US$ 200 millones en efectivo en Ledger Prime, una firma de inversión en criptos propiedad de Alameda. Los documentos no registran otros saldos en dólares estadounidenses en poder de FTX Trading.

En total, la hoja de cálculo dice que los activos de FTX Trading eran US$ 900 millones de activos "líquidos", 5.500 millones de activos "menos líquidos" consistentes en tokens de criptomonedas, y 3.200 millones de inversiones de capital riesgo poco líquidas. También hay una oscura participación de 7 millones de dólares llamada "TRUMPLOSE". No hay activos de bitcoin en la lista, a pesar de que los pasivos de bitcoin ascienden a 1.400 millones de dólares.

Otros documentos proporcionados a los inversores dicen que FTX US, la plataforma estadounidense de Bankman-Fried, tenía US$ 115 millones en efectivo. De esa suma, 48 millones de dólares figuraban como correspondientes a saldos en dólares de clientes por valor de US$ 60 millones.