Blanqueo de capitales de Argentina suma US$ 18.000 millones en efectivo al cierre de primera etapa: Gobierno lo ve como un "éxito rotundo"

Este jueves 31 de octubre cierra la primera etapa del blanqueo de capitales aprobado por el Gobierno de Argentina dentro del paquete fiscal, un Régimen de Regularización de Activos que resultó incluso más exitoso de lo que esperaban tanto Javier Milei y Luis Caputo como los especialistas del rubro.

Así, a partir de este viernes 2 de noviembre y hasta fines de enero 2025 se mantendrá abierta la Etapa 2 del proceso, el cual establece un canon impositivo del 10% sobre el total de los bienes y capitales regularizados de más de US$ 100.000, a diferencia del 5% de la fase inicial.

Aunque aún no hay datos oficiales sobre el saldo final del primer tramo del blanqueo, se espera que este jueves se conozcan números alentadores para el Gobierno: los cálculos estiman que se regularizaron más de US$ 40.000 millones.

Por lo pronto, el vocero presidencial Manuel Adorni informó la mañana de este jueves que, solo en efectivo, ingresaron US$ 18.000 al sistema financiero. Contra los US$ 7.500 millones que el Gobierno esperaba al abrir el blanqueo, este número supone un "éxito rotundo".

Por lo pronto, resta conocerse el saldo final que suma este monto a lo proveniente de bienes y cuentas en el exterior no declaradas. "Seguimos invitando a todos los argentinos a regularizar sus activos en un país que se ordena, con inflación a la baja, superávit fiscal y, por sobre todas las cosas, mucha libertad", agregó el vocero.

Un indicio que hace semanas señala el éxito del blanqueo es el aumento en los depósitos en dólares de los bancos, casi récord.

Actualmente, el stock total se encuentra en US$ 31.634 millones, US$ 237 millones por arriba del máximo alcanzado el pasado 30 de septiembre y a menos de US$ 1.000 millones de superar el récord histórico del 9 de agosto de 2019, cuando alcanzó los US$ 32.492 durante la gestión de Mauricio Macri.