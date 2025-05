Claudia Gintersdorfer, embajadora de la Unión Europea en Chile: “Para el comercio y las inversiones lo que se necesita es un marco regulatorio estable y previsibilidad”

Claudia Gintersdorfer asumió como embajadora de la Unión Europea en Chile en septiembre del año pasado y ha tenido meses agitados, que incluyen la modernización del Acuerdo de Asociación con nuestro país, el aniversario de la guerra en Ucrania y el regreso de Donald Trump al poder en Estados Unidos, con la consiguiente guerra comercial.

En conversación con DF, a propósito del Día de Europa, la diplomática abordó la relación de Chile con el bloque, el conflicto arancelario con Washington y la mirada europea de China.

“Los países que tenemos valores compartidos tenemos que trabajar juntos en todo lo que podamos. Y ese es el caso entre Chile y la Unión Europea. Cuando digo valores pienso en democracia, derechos humanos, pero también en el libre comercio, un comercio basado en reglas, seguridad de las inversiones, etc. O sea, respetar las reglas del juego, porque si esto no se hace el que gana es el más fuerte. Y no queremos estar viviendo en un mundo donde lo que cuenta no sea el derecho internacional, sino el derecho del más fuerte”, comentó.

“Los países que tenemos valores compartidos, tenemos que trabajar juntos en todo lo que podamos. Y ese es el caso entre Chile y la UE. Cuando digo valores pienso en democracia, derechos humanos, pero también en el libre comercio, un comercio basado en reglas, seguridad de las inversiones”.

- ¿Cuál es la evaluación que tienen de la relación actual con Chile?

- Tenemos una relación excelente en todos los planos. Tenemos un Acuerdo de Asociación desde 2002 que lo acabamos de modernizar, la UE es el primer inversionista en el país y también somos el tercer socio comercial.

El acuerdo de 2002 ha traído beneficios notables. Según nuestras cifras, el comercio aumentó en 160%, de 3 mil millones de euros cuando empezó el acuerdo a 19 millones de euros en 2023. Pero no solo es una cosa de cantidad, sino también de calidad, porque muchos de los productos que exportamos a Chile son bienes intermedios y de capital. Es decir, que son productos que Chile va a utilizar para procesarlos y usarlos en sus exportaciones hacia otros países.

También ha ayudado mucho en la diversificación de la canasta exportadora. Sabemos que Chile tiene una dependencia grande de materias primas, sobre todo el cobre. Pero los envíos hacia la UE fueron también muy importantes en otros rubros como frutas, productos del mar, vino. De hecho, Chile es el segundo exportador más importante de vinos orgánicos hacia la UE.

Otra cosa es que en el acuerdo con la UE se han beneficiado mucho las mujeres emprendedoras, mucho más que con otros bloques comerciales.

- ¿Cómo se actualizó ese acuerdo?

- La actualización se divide en dos partes. El acuerdo de comercio interino (ITA) entró en vigor el 1 de febrero de este año, porque solo era necesario que lo ratificara el Parlamento Europeo. El Acuerdo Marco Avanzado (AMA) que abarca además del comercio, las inversiones, la parte política de la cooperación, debe ser ratificado por los 27 Estados, y está en vías de ratificación. En Chile, ambas partes fueron suscritas y ratificadas en ambas cámaras el año pasado.

Importancia de acercarse a la región

En la actualización se incluyó el comercio digital, ciberseguridad, género y sostenibilidad. “Queremos incrementar nuestra cooperación en temas de seguridad con Chile, tanto interna como lucha contra el crimen transnacional, que también tiene un impacto fuerte para las empresas, que necesitan un entorno seguro para poder operar. Chile también es un país líder en la región en ciberseguridad e inteligencia artificial”, explica la embajadora.

Asimismo, se puso un foco especial en las PYME, “que son importantes para Chile, pero igualmente para la UE, porque casi todo nuestro tejido empresarial, la gran mayoría, son pequeñas y medianas empresas”

“Estamos intentando todo lo que podamos evitar esta escalada y esta guerra comercial. Por otro lado, también estamos preparándonos, por si no podemos llegar a un acuerdo con EEUU para defender nuestras industrias, a nuestros ciudadanos”.

Se trata de un tratado de última generación. “Tenemos una gran sintonía en empujar el desarrollo sostenible, la transición verde y la transición digital. También los valores en general, derechos humanos, democracia, género, etcétera. Estamos muy contentos de haber logrado un acuerdo así con Chile, que fue el primer país con el cual tuvimos un acuerdo de asociación en Latinoamérica y ahora es el primero en tener un tratado de última generación con la UE”.

- ¿Cuál es la importancia de actualizar el acuerdo en un contexto como este, donde hay países que están cuestionando el libre comercio?

- La modernización de un acuerdo de tal envergadura no se hace de un día para otro. El proceso arrancó mucho antes de la coyuntura actual, pero desde luego que en el panorama internacional que estamos viviendo adquiere una importancia aún mayor de lo que habíamos pensado inicialmente.

La UE en América Latina está intentando modernizar el acuerdo bilateral que tenemos con México y finalmente concluir el acuerdo con Mercosur. Y han habido avances significativos porque los países de la región están viendo lo que está pasando en el comercio y tienen todo el interés de, primero, diversificar sus relaciones comerciales, pero también concluir acuerdos con socios que sean como previsibles, estables y que se sabe que van a cumplir los acuerdos que han suscrito.

- ¿Qué importancia tiene para la UE acercarse a Latinoamérica?

- Es importantísimo. Nuestros esfuerzos por relanzar y reforzar las relaciones con la región llevan varios años. En 2023 organizamos una cumbre entre la UE y Celac, después de ocho años de no haber encuentros. Este año queremos hacer otra cumbre, que sería probablemente en noviembre en Colombia. En la cumbre de 2023 Chile nos ayudó mucho, porque no siempre es fácil alcanzar un consenso entre líderes de la región, algunos países que son más difíciles que otros, no tengo que nombrarlos. Y en ese contexto Chile se portó muy bien, intentando ayudarnos a alcanzar un consenso, emitir un comunicado conjunto.

Vamos a ver cómo nos va esta vez, sé que el timing no es ideal para Chile porque están justo en el medio de las elecciones, pero ojalá sí sea posible una participación a alto nivel.

- ¿Cuáles serían los temas en agenda de esa cumbre, además del comercio?

- Hay otro tema importantísimo es lo que llamamos la Global Gateway, que es la agenda de inversiones que la UE lanzó hace algunos años a nivel mundial. Tenemos una agenda específicamente para América Latina y el Caribe. De hecho, esta agenda se presentó justo en la última Cumbre UE-Celac en 2023. Y ahora, dos años después, queremos ver dónde estamos, qué es lo que funcionó, qué proyectos o qué logros tenemos.

Global Gateway

Global Gateway tiene iniciativas regionales, pero la mayoría son bilaterales. En Chile uno de los focos han sido las energías renovables, incluyendo un proyecto para empujar el desarrollo del hidrógeno verde.

“Las empresas chinas pueden competir con precios que nosotros no podemos igualar porque nuestras inversiones son privadas, no está el Estado detrás. Entonces, esto lleva a una situación donde no tenemos un level playing field”.

“Trabajamos en lo que llamamos un enfoque Equipo Europa -o Team Europe en inglés-, que significa que las instituciones europeas están trabajando conjuntamente con todos los Estados miembros, con el Banco Europeo de Inversiones, la CAF y el BID”, dice Gintersdorfer.

“Lo que quiere hacer el Global Gateway es apalancar las inversiones de las compañías privadas de nuestros Estados, porque entregamos dinero al Banco Europeo de Inversiones para que ponga garantías. Esto puede hacer rentable o disminuir el riesgo para inversiones privadas.

La Global Gateway se enfoca en sectores que tienen “un objetivo de política pública, para la transición verde, la transición digital y otros temas como las materias primas críticas”.

Hacia el futuro están explorando apoyar la seguridad energética. “Estamos mirando la posibilidad de facilitar también a través del Global Gateway, una interconexión eléctrica entre el norte de Chile y Perú. Si hay energía en exceso de renovables, que no se puede ingresar a la red que va hacia el sur de Chile, se puede mandar hacia el norte a Perú”.

Relación con EEUU

- Saliendo Chile ¿en qué están las conversaciones con Estados Unidos? ¿Cuáles son los principales puntos que quiere plantear la UE en estas negociaciones?

- Para empezar, lamentamos mucho esta imposición de las tarifas por parte de EEUU porque pensamos que es algo que ralentiza la economía global, por lo tanto, nos afecta a todos.

También crea una incertidumbre enorme porque se imponen medidas y luego se suspenden. Parece que no hay reglas, no hay previsibilidad, y todos sabemos que para el comercio y las inversiones lo que se necesita es un marco regulatorio estable y previsibilidad.

Entonces, por supuesto que lamentamos que se hayan tomado esas medidas, pero también pensamos que escalar y llegar a una guerra comercial entre las mayores potencias comerciales del mundo, entre las cuales están por supuesto EEUU, China y la UE, sería una locura, sería perjudicial para todo el mundo. Por ello, estamos intentando todo lo que podamos evitar esta escalada y esta guerra comercial.

Por otro lado, también estamos preparándonos por si no podemos llegar a un acuerdo con EEUU para defender nuestras industrias, a nuestros ciudadanos. Según la información de la que dispongo, alrededor del 70% de las exportaciones de la UE hacia EEUU están afectadas por estas medidas. Esto equivale a que tendríamos que pagar 80 mil millones de euros adicionales de tarifas a EEUU.

En marzo ya se impuso el 25% de tarifas sobre el aluminio y acero, y los productos derivados de ellos. Luego, en abril y mayo, sobre autos y partes. La UE también iba a recibir una llamada tarifa recíproca de 20% que luego se suspendió. Pero estamos afectados por el 10% universal. Ya habíamos amarrado un paquete para responder a las tarifas sobre acero y aluminio, y estábamos en el proceso de preparar un paquete de medidas para responder al 20% adicional. Pero como el Presidente Trump anunció una suspensión por 90 días, nosotros también suspendimos por tres meses para dar tiempo a la negociación.

La presidenta de la Comisión, Úrsula von der Leyen, ha hecho algunas propuestas bastante radicales, lo que se llama “cero for cero”. O sea, bajar a cero todas las tarifas sobre productos en el comercio bilateral. Esa es una de las medidas que están sobre la mesa.

“Ha habido cuestiones estructurales que hacen que la relación sea muy asimétrica en beneficio de China” La embajadora criticó la sobrecapacidad, las subvenciones y las barreras de acceso a ese mercado. También criticó el rol de Beijing en la guerra de Rusia con Ucrania.