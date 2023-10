Claudia Goldin recibe el Premio Nobel de Economía 2023 por su pionero trabajo sobre brecha salarial

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Claudia Goldin se convirtió en la tercera mujer en recibir el Premio Nobel de Economía, por su investigación sobre los factores que explican las diferencias salariales entre hombres y mujeres.

Goldin recibirá un premio de 11 millones de coronas (US$ 1 millón), anunció este lunes la Real Academia Sueca de Ciencias en Estocolmo en un comunicado.

BREAKING NEWS

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2023 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel to Claudia Goldin “for having advanced our understanding of women’s labour market outcomes.”#NobelPrize pic.twitter.com/FRAayC3Jwb — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2023

"Comprender el papel de la mujer en el mercado laboral es importante para la sociedad", afirmó en un comunicado Jakob Svensson, presidente del Comité para el Premio de Ciencias Económicas. "Gracias a la innovadora investigación de Claudia Goldin, ahora sabemos mucho más sobre los factores subyacentes y qué barreras es posible que sea necesario abordar en el futuro".

Nacida en 1946 en Nueva York, Goldin es una profesora de la Universidad de Harvard que utilizó más de 200 años de datos para demostrar que, si bien las diferencias salariales históricamente podían explicarse por diferencias en la educación y las opciones ocupacionales, ahora existen principalmente entre hombres y mujeres en los mismos trabajos, y surgen con el nacimiento del primer hijo.

Ese entendimiento proporciona una base para que los responsables políticos a nivel mundial aborden la situación, dijo Randi Hjalmarsson, profesor de economía de la Universidad de Gotemburgo, en una conferencia de prensa después de anunciar el premio.

"No se puede tratar una enfermedad con un medicamento sin saber qué es y qué la causa", dijo. "Ella ha proporcionado esta base subyacente que tiene diferentes implicaciones políticas en diferentes países y diferentes contextos alrededor del mundo".

Goldin combinó métodos innovadores en la historia económica con un enfoque económico, demostrando que la oferta y la demanda de mano de obra femenina han estado históricamente influenciadas por sus oportunidades de combinar trabajo remunerado y familia, decisiones relacionadas con la educación y la crianza de los hijos, innovaciones técnicas como la píldora anticonceptiva. , leyes y normas, y la transformación estructural de la economía.

También reveló "un hecho histórico nuevo y sorprendente: antes del auge de la industrialización en el siglo XIX, las mujeres tenían más probabilidades de participar en la fuerza laboral", dijo la academia. Esto se debió en parte a que “la industrialización hizo más difícil para muchas mujeres casadas trabajar desde casa y así combinar trabajo y familia”, en comparación con la vida en la granja familiar.

La diferencia salarial entre hombres y mujeres podría reducirse si los empleadores permitieran a los empleados más flexibilidad para elegir las horas de trabajo, dijo Goldin en un discurso de 2014 ante la Asociación Económica Estadounidense. Las brechas salariales son menores en industrias con horarios más flexibles, como la atención médica y la tecnología, dijo.

Goldin sigue a otras dos mujeres, Elinor Ostrom en 2009 y Esther Duflo en 2019, en recibir el premio de ciencias económicas, mientras se suman las felicitaciones a nivel mundial por este reconocimiento.

Congratulations Claudia Goldin on being the third woman to win the Economic Nobel Prize!



Your deep analysis to understand gender disparities in the workplace and dedication to improving economic equality is an inspiration to us all. https://t.co/tiP7W8zYsf — Christine Lagarde (@Lagarde) October 9, 2023

Los galardonados el año pasado fueron Ben Bernanke, Douglas W. Diamond y Philip H. Dybvig por su investigación sobre los bancos y las crisis financieras. Los destinatarios anteriores del galardón incluyen a Paul Krugman, Joseph Stiglitz, Milton Friedman y Robert J. Shiller.

Los premios anuales por logros en física, química, medicina, literatura y paz se establecieron en el testamento de Alfred Nobel, el inventor sueco de la dinamita, que murió en 1896.

El premio de ciencias económicas fue añadido por el banco central de Suecia en 1968, llamado Premio Sveriges Riksbank de Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel.