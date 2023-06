Directores ejecutivos de Goldman Sachs y Morgan Stanley ven "brotes verdes" en Wall Street

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Los directores ejecutivos de Goldman Sachs y Morgan Stanley dijeron que están viendo los primeros "brotes verdes" en sus golpeados negocios de banca de inversión, que implementaron despidos a gran escala a medida que las tasas de interés más altas frenaron la actividad.

Las firmas de Wall Street están pasando por uno de los períodos más difíciles en años, incluso según los estándares de la banca de inversión, con una escasez de actividad en los mercados de capital y acuerdos, ya que los posibles compradores y vendedores tienen dificultades para ponerse de acuerdo sobre los precios.

Sin embargo, después de varios trimestres de caída de los ingresos de la banca de inversión, James Gorman, de Morgan Stanley, y David Solomon, de Goldman, dijeron que el entorno mostraba signos de mejora.

"Mi instinto me dice, y esto probablemente no sea una buena lectura, pero me ha servido bastante bien a lo largo del tiempo, diría yo, siento que hemos tocado fondo en esto. Creo que el tono es un poco mejor", declaró Gorman en una conferencia del sector organizada por Morgan Stanley. "Estamos viendo claramente más brotes verdes. Estoy teniendo más conversaciones con directores generales".

Gorman, quien planea dejar el cargo de director ejecutivo en los próximos 12 meses, también dijo que es "poco probable" que Morgan Stanley anuncie más despidos a gran escala en el futuro cercano después de que el banco eliminara varios miles de puestos de trabajo en los últimos meses.

“Nunca se puede decir con certeza, pero es poco probable que volvamos a ese mundo”, dijo sobre los recientes recortes de empleos, y agregó que pensaba que la plantilla del banco estaba “donde la queremos”.

Hablando con CNBC, Solomon dijo que Goldman también está viendo “brotes verdes” de actividad. “Restablecimos las valoraciones en 2022, restablecimos los costos de capital y eso obviamente ralentizó significativamente la actividad de los mercados de capital. Siempre digo que se necesitan de cuatro a seis cuartos para reiniciar. Estamos como a cinco cuartos”, dijo.

“Espero que la actividad de los mercados de capital se recupere a medida que nos acercamos a 2024. Al final del día, las personas necesitan capital, pueden posponer algunas de esas actividades, pero al final del día, no pueden posponerlas indefinidamente”.

Chile Day: la apretada agenda de Mario Marcel en Nueva York y Toronto

¿Recesión en EEUU?

En una señal de vida en el moribundo mercado estadounidense de Ofertas Públicas Iniciales, la cadena de restaurantes de comida rápida informal Cava aumentó el lunes el rango de precios para su cotización prevista esta semana en la Bolsa de Nueva York.

Gorman agregó que es poco probable que la Reserva Federal, que elevó su tasa de referencia a entre 5% y 5,25%, reduzca las tasas de interés este año, pero luego las tasas pueden comenzar a caer "en algún momento" en 2024 antes de volver a un rango de entre 2% y 3%.

Solomon advirtió que EEUU aún podría enfrentar un entorno desafiante de bajo crecimiento e inflación persistente, incluso si la economía más grande del mundo evita una recesión.