Economistas culpan a Beyoncé por la persistente alta inflación en Suecia

Los banqueros centrales que buscan a alguien a quien culpar por las persistentes presiones sobre los precios tienen un nuevo objetivo: Beyoncé.

Los economistas de Danske Bank creen que la decisión de la cantante de comenzar su gira mundial en Estocolmo en mayo provocó un aumento en los precios de los hoteles locales que, a su vez, significó que la inflación sueca superó las expectativas.

Aficionados de todo el mundo acudieron en masa a la capital sueca para los dos conciertos de apertura con entradas agotadas de la gira Renaissance de Beyoncé el mes pasado, con evidencia anecdótica que sugiere que muchos de los 46.000 asistentes cada noche tuvieron que quedarse fuera de la capital de Suecia y a precios muy elevados.

La Oficina Central de Estadísticas de Suecia dijo el miércoles que la medida central anual, que excluye los cambios en los precios de la energía, había caído solo 0,2 puntos porcentuales entre abril y el mes pasado a 8,2%. Ese fue un margen más pequeño de lo que esperaban los economistas y el banco central.

“Beyoncé es responsable de la sorpresa adicional al alza este mes. Es bastante sorprendente para un solo evento. No habíamos visto esto antes”, dijo Michael Grahn, economista jefe de Danske en Suecia, quien estimó que el cantante causó 0,2 puntos porcentuales del aumento.

La Oficina de Estadísticas agregó que los restaurantes y hoteles agregaron 0,3 puntos porcentuales a la cifra de mayo, mientras que la recreación y la cultura contribuyeron con 0,2 puntos porcentuales.

Los economistas dijeron que esperaban que los efectos se relajaran este mes. Pero a algunos, como Andreas Wallström, jefe de pronósticos de Swedbank, les preocupaba que el próximo gran concierto en Suecia (tres noches de Bruce Springsteen en Gotemburgo a fines de julio) tuviera un efecto similar.

Beyoncé, famosa por éxitos como "Halo", "Crazy in Love" y "Bills, Bills, Bills" cuando formaba parte de Destiny's Child, está de gira por primera vez en siete años, generando una gran demanda de entradas en Europa y a partir del próximo mes en Estados Unidos.

Los sitios web de EEUU estaban llenos de historias de estadounidenses que viajaban a Suecia para aprovechar la debilidad de la corona sueca y los precios de los boletos significativamente más baratos que en casa.

Las entradas para los conciertos de Estocolmo se vendieron con un valor nominal de entre 650 y 1.495 coronas suecas cada una (US$ 60- US$ 140). Para sus espectáculos en Las Vegas, los precios de Ticketmaster para la entrada estándar varían de US$ 91 a US$ 689. En otras ciudades de EEUU, los boletos de reventa se venden por varios múltiplos de esos montos.