El gobernador Waller admite que aceptaría presidir la Fed si Trump se lo pide, pero asegura que no ha habido contactos

El gobernador de la Reserva Federal Chris Waller dijo que aceptaría el cargo al frente del banco central estadounidense si se lo pidiera el presidente Donald Trump, pero hasta ahora no lo ha contactado al respecto.

"El presidente se puso en contacto conmigo en 2019 y me dijo: '¿Aceptarías el cargo?', y yo dije que sí", dijo Waller a Bloomberg Television, en referencia a su nombramiento por parte de Trump como miembro de la Junta de Gobernadores de la Fed. "Si el presidente se pusiera en contacto conmigo y me dijera: 'Quiero que ocupes el cargo', lo haría. Pero no se ha puesto en contacto conmigo", agregó.

Los comentarios de Waller se producen en medio de las críticas casi diarias de Trump al actual jefe de la Fed, Jerome Powell, por la reticencia de la entidad a recortar las tasas de interés por preocupaciones de que las políticas comerciales y arancelarias del gobierno aumenten la inflación.

Waller es partidario de un recorte de tasas en la reunión de julio porque considera que es probable que los aranceles tengan un impacto limitado en la inflación, y le preocupa que la economía y la contratación en el sector privado empiecen a desacelerarse.

Aunque la tasa de desempleo es baja, Waller dijo que los datos subyacentes "no indican un mercado laboral del sector privado muy saludable", y la Fed debería "adelantarse" a una posible desaceleración de la contratación.