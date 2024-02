El regreso de "Swiftonomics": la gira de Taylor Swift daría un breve impulso a la economía de Australia

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Cuando Taylor Swift empiece este viernes su Eras Tour en Australia, Genevieve Mylne formará parte de una legión de fans que proporcionarán lo que probablemente sea sólo un impulso fugaz a la economía. Esta estudiante de 19 años gastará unos 2 mil dólares australianos (US$ 1.300) en entradas, vuelos y alojamiento para ver el espectáculo dos veces en Melbourne y al menos una en Sydney.

"No me gastaría tanto en ningún otro concierto", afirma Mylne, que ha dejado de lado su sueldo de entrenadora de gimnasia para gastárselo. "No siento lo mismo por ningún otro artista".

Con siete actuaciones en las dos mayores ciudades de Australia del 16 al 26 de febrero, la gira podría generar el equivalente a unos US$ 780 millones de valor económico sólo en Melbourne, según la alcaldesa de la ciudad, Sally Capp.

Pero con la tasa de ahorro del país en su nivel más bajo desde finales de 2007 y la preocupación por el costo de la vida sumiendo a los consumidores en el pesimismo, los economistas afirman que es probable que se trate de un subidón temporal.

Cadena de gastos

"El tramo australiano del Eras Tour debería registrar una explosión del gasto en billetes, viajes y hostelería, pero es probable que se produzca a costa de otros aspectos de la economía", afirma James McIntyre, de Bloomberg Economics.

"Con los hogares sometidos a una presión extrema por el alza de los costos de endeudamiento, y la tasa de ahorro en su nivel más bajo en 16 años, el gasto relacionado con los conciertos podría desplazar las compras en otras áreas, especialmente en los ya débiles sectores discrecionales."

La multimillonaria cantante ha generado olas económicas a lo largo de una gira mundial que ha batido récords, en un fenómeno apodado "Swiftonomics". Bloomberg Economics calcula que la megaestrella, junto con la gira de Beyoncé y las películas de "Barbenheimer", puede haber contribuido con hasta US$ 8.500 millones al crecimiento de EEUU en el tercer trimestre de 2023.

Los cuatro conciertos con entradas agotadas en el Accor Stadium de Sydney serán la "mayor serie de grandes eventos que hemos tenido" desde que la ciudad acogió los Juegos Olímpicos en 2000, declaró Kerrie Mather, CEO del operador del recinto Venues NSW. Alrededor del 35% de los 320 mil aficionados que acudirán a Sydney viajarán desde otros estados o desde el extranjero, añadió.

Conciertos de tal magnitud "impulsan enormemente la demanda hotelera", afirmó Michael Johnson, CEO de Accommodation Australia, añadiendo que los índices de ocupación en Melbourne son un 20% superiores a los del año anterior, y un 10% superiores en Sydney.

Esta demanda ha disparado el coste de los vuelos y el alojamiento, y la gobernadora del Banco de la Reserva de Australia, Michele Bullock, abordó el tema de la "inflación Taylor Swift" en una conferencia de prensa a principios de mes.

"La gente está decidiendo lo que es realmente importante para ellos", dijo Bullock. "Y está claro que para mucha gente, Taylor Swift es muy importante". La gobernadora añadió que sus propios hijos habían "ahorrado dinero" para las entradas y "renunciado a otras cosas para poder permitirse ver a Taylor Swift."

Mientras tanto, Mylne está volando unos 900 kilómetros desde Sydney a Melbourne para los espectáculos de este fin de semana, armada con más de 80 pulseras de la amistad hechas en casa para intercambiar con otros fans.

"Creo que es la experiencia de concierto más absurda que jamás tendré", afirma la estudiante de psicología. La experiencia, "aunque signifique gastar copiosas cantidades de dinero, merece la pena".