Experto en comercio mundial recomienda a las empresas latinoamericanas "no depender excesivamente de China"

El comercio mundial está viviendo una desaceleración. Así lo describió el managing partner y líder de la práctica de Global Advantage en Boston Consulting Group, Nikolaus Lang, en entrevista con Marcela Vélez-Pickert para la edición de este viernes del Primer Click.

De acuerdo con el experto, la “noticia negativa” es que si en la década de 1990 y principios de los 2000, el comercio mundial crecía entre 7% y 8% al año, hoy en día es aproximadamente un tercio de esto y proyecta para los próximos diez años una expansión anual de 2,8% anual.

En tanto, “la noticia positiva es que el comercio está creciendo a pesar de toda la discusión sobre la desglobalización y toda la discusión sobre la fragmentación del mundo”, dice. Por lo que calcula que es probable que el comercio de bienes pase de US$ 21 billones a unos US$ 28 billones en la próxima década.

Lang también apunta a que en el caso de la región, China es el socio comercial de casi toda América Latina -a excepción de México-, por lo que recomienda expandir sus mercados y reducir su dependencia del gigante asiático.

“En primer lugar, evalúen claramente su posición frente a China y asegúrense de no depender excesivamente de China. Segundo, consideren otros mercados de Asia-Pacífico, el Sudeste Asiático, India, como objetivos potenciales para sus exportaciones, ya sean proteínas o recursos naturales”, indica.

Agregó que se debe aprender de México: “Es el gran ganador del desarrollo de EEUU y pensar en cómo se puede participar. en la mejora de su comercio con Estados Unidos”.

Nuevas rutas

Lang también explica que “a medida que avanzamos hacia un mundo más multipolar, hay muchas rutas comerciales que se desarrollan de forma muy desigual” e indicó que “tenemos rutas comerciales que crecerán un poco, y luego tenemos rutas comerciales que explotarán”.

Entre aquellas que van a bajar, apunta a la relación entre China y Estados Unidos y que se pierdan US$ 200.000 millones, misma reducción que enfrentará la relación entre Rusia y Europa, ya que el Viejo Continente no comprará más gas y petróleo rusos. Al contrario, espera que el Sudeste Asiático añadirá US$ 1,5 billones en comercio adicional, que India crecerá US$ 500.000 millones y el comercio entre EE.UU. y Europa alcance US$ 300.000 millones.

En el caso de Sudamérica, espera que su ruta comercial con China crezca US$ 200.000 millones. “Acabo de estar en Brasil y en Chile y cuando se mira a las grandes empresas productoras de proteínas o minerales naturales se ve que, por supuesto, China es para ellos, el socio comercial clave”, dice.