Fed reconoce avances en control de la inflación, pero califica progresos de "modestos" y ahora prevé solo un recorte de tasas este año

Los funcionarios de la Reserva Federal proyectaron solo un recorte de tasas de interés este año y pronosticaron más rebajas para 2025, reforzando sus llamados a mantener altos los costos de endeudamiento durante más tiempo para contener la inflación.

Los funcionarios votaron unánimemente para dejar la tasa de referencia de los fondos federales sin cambios en un rango de entre 5,25% y 5,5%, un máximo de dos décadas alcanzado por primera vez en julio.

Pero las autoridades señalaron que ahora esperan recortar las tasas sólo una vez este año, en comparación con las tres reducciones pronosticadas en marzo, según la proyección mediana. Así, ahora anticipan cuatro recortes en 2025, más que los tres vaticinados previamente.

Gráfico de puntos

Sin embargo, las opiniones de los funcionarios individuales sobre el mejor camino a seguir para los costos de endeudamiento diferían. El “gráfico de puntos” (dot plot) de la Reserva Federal mostró que cuatro autoridades no vieron recortes este año, mientras que siete anticiparon sólo una reducción y ocho esperaban dos recortes.

El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, sigla en inglés) ajustó el lenguaje en su declaración posterior a la reunión publicada este miércoles, señalando que ha habido "un modesto progreso adicional hacia el objetivo de inflación del 2% del comité" en los últimos meses.

Anteriormente, el comunicado señaló una “falta” de nuevos avances. El cambio hace referencia a datos más actuales que muestran que el crecimiento de los precios disminuyó en abril y mayo.

Los funcionarios de la Fed han dicho repetidamente que las tasas de interés probablemente se mantendrán elevadas por más tiempo después de que las presiones sobre los precios aumentaron en el primer trimestre.

Los datos publicados el miércoles temprano ofrecieron cierta tranquilidad de que se ha reanudado el progreso hacia su objetivo de inflación del 2%. El llamado índice subyacente de precios al consumidor, que excluye alimentos y energía, subió un 0,2% en mayo y un 3,4% respecto al año anterior, el ritmo más lento desde 2021.

Proyecciones económicas

Antes del anuncio, los inversores apostaban a que la Reserva Federal recortaría las tasas dos veces este año y veían una alta probabilidad de un primer recorte a partir de septiembre, según los contratos de futuros.

Otros países ya han comenzado a reducir los costos de endeudamiento. El Banco Central Europeo recortó las tasas de interés la semana pasada, al igual que el Banco de Canadá.

Los funcionarios de la Reserva Federal también publicaron nuevas previsiones de inflación, elevando su proyección de inflación subyacente a 2,8% desde el 2,6% de marzo. En tanto, mantuvieron sus previsiones de crecimiento económico y de desempleo en 2,1% y 4% respectivamente. La tasa de desempleo subió a 4% en mayo.

Tasa neutral más alta

Los funcionarios también elevaron sus pronósticos sobre dónde se estabilizarán las tasas de interés en el largo plazo, a 2,8% desde 2,6% en la reunión de marzo.

El aumento, tras un ligero incremento en marzo, sugiere que las autoridades creen que las tasas de interés más altas llegaron para quedarse.

Algunos funcionarios, incluida la presidenta de la Reserva Federal de Dallas, Lorie Logan, han dicho que los mayores costos de endeudamiento podrían no estar desacelerando la economía tanto como se pensaba anteriormente.

Otros, como el presidente de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, han dicho que la política está bien posicionada para reducir la inflación al objetivo de la Reserva Federal.

Los banqueros centrales estadounidenses están enfrascados en un debate más amplio sobre si la tasa neutral, o la tasa a la que la Reserva Federal no desacelera ni estimula la economía, ha aumentado desde antes de la pandemia.

Una tasa neutral más alta sugeriría que la política monetaria no está haciendo tanto para frenar la economía.

Economía resiliente

Si bien el crecimiento económico estadounidense se está moderando y el gasto se está enfriando, algunos aspectos de la economía están demostrando ser más resiliente a los mayores costos de endeudamiento.

Las nóminas no agrícolas estadounidenses aumentaron en 272 mil en mayo, superando todas las proyecciones de una encuesta de economistas de Bloomberg, y el crecimiento de las ganancias promedio por hora se aceleró.

La tasa de desempleo, que se deriva de una encuesta separada, aumentó de 3,9% a 4%, alcanzando ese nivel por primera vez en más de dos años.

Balance de la Fed

La Reserva Federal también dijo que continuaría reduciendo su balance al ritmo más lento anunciado en mayo.

A partir de este mes, el banco central permitirá que sus tenencias de títulos del Tesoro caigan hasta US$ 25 mil millones al mes, por debajo del límite anterior de US$ 60 mil millones. El límite para los valores respaldados por hipotecas se mantuvo sin cambios en US$ 35 mil millones.