Fusiones y Adquisiciones en 2023 no alcanzarán la marca de los US$ 3 billones por primera vez en 10 años

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Los negociadores están llegando al final de su peor año para las fusiones y adquisiciones en una década, después de haber visto frustradas las esperanzas de una recuperación significativa debido a la reticencia de los bancos y los conflictos geopolíticos.

El valor de las fusiones y adquisiciones y las transacciones relacionadas ha disminuido cerca de 25% este año a US$ 2,7 billones (millones de millones) al comenzar el período de vacaciones, según muestran datos compilados por Bloomberg. Se trata del total anual más bajo desde 2013, que también fue la última vez que los valores de los acuerdos no alcanzaron los US$ 3 billones en un año calendario, según muestran los datos.

La caída deja a los banqueros de inversión enfrentando una sombría temporada de bonificaciones y más recortes de empleos si las cosas no mejoran en 2024. Y con las tasas de interés y las tensiones geopolíticas aún altas, persisten los desafíos para llegar a acuerdos, según Jay Hofmann, codirector de fusiones y adquisiciones de Norteamérica en JPMorgan Chase & Co., quien comparó las condiciones actuales con las experimentadas durante la crisis de las puntocom, en 2001.

“Simplemente ha sido mucho más difícil hacer las cosas este año y la gente ha buscado razones para no cerrar acuerdos. Realmente no veo que eso cambie mucho en este momento”, dijo Hofmann. "La gente no está dispuesta a dejar de lado los problemas difíciles para cerrar acuerdos".

La falta de actividad por parte de las empresas de capital privado ha vuelto a ser uno de los principales obstáculos para el flujo de transacciones en 2023. Las empresas compradoras han gastado 36% menos en adquisiciones este año, en comparación con 2022, en medio de dificultades para asegurar la financiación de la deuda para las grandes transacciones y desacuerdos por los precios con los vendedores, incluso cuando ofrecen primas elevadas.

Si bien se han anunciado algunas transacciones importantes, incluida la prolongada adquisición de Telecom Italia por parte de KKR por más de US$ 20 mil millones y la compra por parte de GTCR de una participación mayoritaria de US$ 11.700 millones en la empresa de pagos Worldpay, muchas otras se han estancado o han encontrado vendedores indecisos.

“La actividad de capital privado se recuperará significativamente una vez que tengamos una mayor alineación entre compradores y vendedores en materia de valoración. Eso está empezando a suceder ahora, pero creemos que tomará otros seis meses aproximadamente”, dijo Majid Ishaq, codirector del Reino Unido de Rothschild & Co. “Las firmas de adquisiciones continúan buscando oportunidades de privatización, pero son acuerdos difíciles de lograr y ejecutar, a pesar de que las valoraciones del mercado público han caído, dado que la deuda se ha encarecido”.