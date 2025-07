Ley fiscal de Trump añadiría US$ 3,4 billones al déficit de EEUU en una década, dice Oficina de Presupuesto del Congreso

La estimación realizada por la CBO, publicada este lunes, refleja una caída de US$ 4,5 billones (millones de millones) en los ingresos y una baja de US$ 1,1 billones en el gasto a 2034

La ley fiscal y de gasto recientemente promulgada por el presidente Donald Trump añadirá US$ 3,4 billones (millones de millones) al déficit de Estados Unidos en una década y dejará a millones de personas sin cobertura de salud, según una nueva estimación de la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO, sigla en inglés), de carácter no partidista.

La estimación realizada por la CBO, publicada este lunes, refleja una caída de US$ 4,5 billones en los ingresos y una baja de US$ 1,1 billones en el gasto a 2034, en comparación con la base de referencia de la legislación actual. El nuevo análisis no incorpora los denominados efectos dinámicos, como el impacto que las medidas de la legislación podrían tener en el crecimiento o en las tasas de interés a lo largo del tiempo.

Trump promulgó su “Bello y Hermoso Proyecto de Ley” el 4 de julio, tras meses de negociaciones con los republicanos del Congreso. La ley, que abarca gran parte de la agenda económica de Trump, prorroga de forma permanente los recortes del impuesto sobre la renta de 2017 y algunas desgravaciones para las empresas, elimina el límite de las deducciones federales por impuestos estatales y locales y suprime temporalmente los impuestos sobre las propinas y las horas extras, entre otras disposiciones.

Se incluyeron una serie de recortes del gasto con el fin de reducir el déficit y compensar el costo de la ley, entre ellos los destinados a Medicaid, que proporciona seguro médico a personas con bajos ingresos.

A finales de 2026 entrarán en vigor nuevos requisitos laborales para los beneficiarios de Medicaid menores de 65 años. La ley también limita la capacidad de los estados para gravar a los proveedores de atención de salud con el fin de ayudar a financiar el programa. Según el análisis de la CBO, las disposiciones de la ley provocarán que 10 millones de estadounidenses pierdan su seguro médico para 2034.