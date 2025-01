Nuevo gobierno de Trump | Monica de Bolle, economista senior de Peterson Institute: “No entiendo el optimismo del mercado porque la incertidumbre es muy alta”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

La globalización forma parte de la agenda en la que hace hincapié el Peterson Institute for International Economics (PIIE), centro de estudios con sede en Washington, que figura en el cuarto lugar del ranking de mejores think tanks estadounidenses de la Universidad de Pensilvania.

Sobre esa base, no son de extrañar las críticas que realizaron al proteccionismo, la salida de acuerdos internacionales y la política de America First que impulsó Donald Trump en su primera presidencia en Estados Unidos. Asimismo, de cara al segundo mandato que inaugura el republicano en la jornada de este lunes, la economista senior del PIIE, Monica de Bolle, planteó en entrevista con DF variadas inquietudes, que no le permiten mirar con optimismo la nueva etapa que enfrenta la primera economía mundial.

- Las declaraciones de Trump que más ruido generaron, recientemente, fueron sobre el control del Canal de Panamá y Groenlandia, asociado a amenazas arancelarias. ¿Qué dice esto sobre la política comercial que se avecina?

- Lo cierto es que no lo sabemos. Trump tiene esta forma de operar, donde lanza cosas y, tal vez, haga un seguimiento de algunas y de otras no. Puede decir lo que quiera sobre Groenlandia y Panamá, pero ninguno de estos asuntos será prioridad el primer día, como sí lo serán la inmigración y las regulaciones climáticas. Su enfoque principal será cómo cumplir esas promesas.

China sí es una prioridad de política exterior. Todo lo demás es periférico.

Lo de Groenlandia y Panamá da grandes titulares, la gente discute al respecto, en lugar de prestar atención a otras cosas mucho más importantes. Así es, exactamente, como opera Trump.

Él sí va a utilizar aranceles en las cosas que cree poder conseguir ejerciendo presión sobre los países. Pero, Trump no actúa unilateralmente, utiliza esto como una táctica de negociación.

- ¿No veremos una avalancha de aranceles en estos días contra China, México y Canadá, que sí están entre sus prioridades?

- Toda esta retórica hostil tiene que ver con el Tratado entre México, EEUU y Canadá (T-MEC), se vincula a la primera revisión del acuerdo en 2026. Con China va a ser más hostil, pero será más de lo mismo. Probablemente, China volverá a amenazar, negociarán y algunos aranceles van a subir, mientras que otros no se materializarán. Eso pasará con China, con Europa y otros países.

Lo que más me preocupa es lo que va a hacer con respecto a América Latina, porque la participación de China en la región es muy diferente ahora de lo que era cuando Trump asumió hace ocho años. No es que vaya a poder ignorar a América Latina, con cosas como el puerto de Chancay en Perú... Los países latinoamericanos necesitan estar preparados para enfrentar a una administración hostil.

Impuestos y regulación

- ¿Qué podemos esperar en política tributaria?

- Más de lo mismo que vimos en 2017. Básicamente, va a recortar impuestos para los ricos, lo que también tendrá algunos efectos para la clase media. En general, no es una buena política porque aumenta la desigualdad. Pero, en cuanto a cómo responderá la gente, probablemente positivamente, como en 2017.

- ¿Y en regulación?

- Dos áreas son prioritarias. Primero, es muy probable que deseche todo lo que tiene que ver con medio ambiente y combustibles fósiles; todo aquello que (Joe) Biden puso en marcha para que EEUU se inclinara más hacia energías renovables y menos hacia combustibles fósiles.

La segunda gran área es el sector tecnológico, dado con quién está en esta administración, ya sabes... Nadie quiere regular en su círculo íntimo. Hay este fuerte impulso no solo hacia la desregulación, sino hacia evitar que se promulgue cualquier regulación en el sector tecnológico, lo cual es un gran problema, pues se necesitan urgentemente regulaciones, especialmente con todo lo relacionado a la IA.

- Justamente sobre Elon Musk. ¿Qué espera del Departamento de Eficiencia Gubernamental que liderará?

- Es algo que suena muy latinoamericano. Se crea una capa de burocracia para lidiar con la presunta ineficiencia que existe. Francamente, no sé qué van a hacer. Probablemente, se encargará de encontrar y deshacer regulaciones en estas áreas que he destacado, porque esas son precisamente las áreas en las que Musk está interesado.

Creo que este Departamento desmantelará regulaciones y todo el asunto de la elaboración de normas, que aquí en EEUU es muy complicado.

- ¿Qué le parece el optimismo del mercado, manifiesto en alzas superiores al 2% en lo que va del año en Wall Street?

- No entiendo el optimismo del mercado porque la incertidumbre es muy alta. Simplemente no tiene sentido porque no sabemos cómo va a ser esto. Podría estar bien durante un par de años y luego, en unos pocos años más, empeorar.

- ¿Comparte la prudencia expresada en las recientes comunicaciones de la Fed?

- Sí, en la Reserva Federal entienden lo que está pasando. Será muy interesante ver cómo la Fed sigue comunicando. Tendrán que ser muy cuidadosos con la forma en que dicen ciertas cosas, porque habrá presión de Trump. Él va interferir, al menos, con su retórica, algo que vimos en el primer mandato.