Trump dice que India podría pagar un arancel de 20% a 25%, pero aún no es definitivo

El presidente Donald Trump dijo que India podría verse afectada por una tasa arancelaria de 20% a 25%, pero advirtió que el impuesto final aún no se ha definido, mientras los dos países negocian un acuerdo comercial antes de la fecha límite de 1 de agosto.

"Creo que sí", declaró Trump a la prensa este martes, cuando se le preguntó si se trataba de una posible tasa arancelaria para Nueva Delhi. Sus comentarios se produjeron antes del inicio de la jornada laboral en India, y aún no ha habido respuesta oficial del gobierno del primer ministro Narendra Modi.

“India ha sido un buen amigo, pero básicamente ha aplicado más aranceles que casi cualquier otro país”, dijo Trump a bordo del Air Force One, al regresar a Washington tras una visita de cinco días a Escocia. “Simplemente no se puede hacer eso”.

El presidente hizo estas declaraciones antes de la fecha límite de 1 de agosto, fecha en la que entrarán en vigor una serie de los llamados aranceles recíprocos sobre docenas de socios comerciales. Trump anunció el aumento de gravámenes en abril, antes de suspenderlos a una tasa reducida de 10% para dar tiempo a las negociaciones.

India ha comunicado a la administración Trump los límites que no está dispuesta a sobrepasar para finalizar un acuerdo, según informaron este mes funcionarios familiarizados con el asunto. Nueva Delhi no permitirá que EEUU exporte cultivos genéticamente modificados al país y no está dispuesta a abrir ampliamente sus sectores lácteo y automotor, según las fuentes, que pidieron no ser identificadas debido a que las conversaciones son privadas.