Feriado difícil en EEUU: unos 10.000 trabajadores de hoteles se declaran en huelga tras fracaso de negociaciones contractuales

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Unos 10.000 trabajadores de hoteles de Estados Unidos iniciaron una huelga de varios días en múltiples ciudades después de que las negociaciones contractuales con los operadores hoteleros Marriott International, Hilton Worldwide y Hyatt Hotels llegaran a un punto muerto, informó el sindicato Unite Here.

Unite Here, que representa a los trabajadores de hoteles, casinos y aeropuertos de Estados Unidos y Canadá, declaró que miles de trabajadores de 25 hoteles están en huelga en algunos de los principales destinos turísticos, como San Francisco y San Diego, en California; Honolulú, la capital de Hawái; Boston; Seattle; y Greenwich, en Connecticut, y que otros trabajadores de otras ciudades están dispuestos a sumarse al paro durante el fin de semana festivo del Día del Trabajo.

La huelga tiene lugar cuando el sector se enfrenta a un aumento del 9% en los viajes nacionales del fin de semana del Día del Trabajo en comparación con el año pasado, según los datos de reservas.

"También se han autorizado huelgas, que podrían comenzar en cualquier momento, en Baltimore, New Haven, Oakland y Providence", informó el sindicato en un comunicado, mientras los trabajadores y los operadores hoteleros luchan por llegar a un acuerdo sobre los salarios y la reversión de los recortes de empleo de la era de la pandemia.

Según el sindicato, los trabajadores de los hoteles no dan abasto, y la dirección suele asignar a tres empleados para hacer el trabajo de cuatro. Esto provoca un estrés excesivo y hace que se dé más importancia a la rapidez que al servicio.

"Desde el Covid-19, esperan que demos un servicio de cinco estrellas con personal de tres estrellas", dijo el sindicato citando a un empleado del hotel Marriott's Palace de San Francisco.

En Baltimore, el personal de limpieza de los hoteles está luchando para que los salarios pasen de los US$ 16,20 por hora actuales a US$ 20. En Boston, donde los empleados ganan US$ 28 la hora, el sindicato quiere un aumento de US$ 10 al cabo de cuatro años.

Hilton y Hyatt mantienen su compromiso de negociar un acuerdo justo con el sindicato; Hyatt ha puesto en marcha planes de contingencia para minimizar el impacto en las operaciones del hotel relacionadas con una posible huelga, dijo en un comunicado Michael D'Angelo, jefe de relaciones laborales de la cadena de hoteles de lujo.

La huelga se produce en un momento en que 40.000 trabajadores hoteleros de Unite Here de 20 ciudades se enfrentan a la expiración de sus contratos este año. Las negociaciones para los nuevos contratos de cuatro años se han estado llevando a cabo desde mayo, y alrededor de 15.000 de esos trabajadores han autorizado huelgas en 12 mercados.

"No aceptaremos una 'nueva normalidad' en la que las empresas hoteleras obtengan beneficios recortando sus ofertas a los huéspedes y abandonando sus compromisos con los trabajadores", comentó la presidenta de Unite Here, Gwen Mills, exigiendo un mejor acuerdo.

El sindicato ha instado a los viajeros a cancelar sus estancias en los hoteles si los trabajadores están en huelga, y a exigir reembolsos sin penalizaciones.

En 2023, los trabajadores de Unite Here consiguieron contratos récord en Los Ángeles, tras huelgas continuas, y en Detroit, tras una paralización de 47 días.