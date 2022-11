FT: Latinoamérica se enfrenta por el liderazgo de un Banco Interamericano de Desarrollo golpeado por el escándalo

M. Stott en Santiago y L. Elliott en Buenos Aires

Tras una década de crecimiento casi nulo y la devastación provocada por la pandemia en los niveles de educación y pobreza, América Latina nunca ha necesitado más a su principal banco de desarrollo. Sin embargo, el primer desafío que espera al nuevo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que será elegido el domingo por los 48 países accionistas, será reconstruir la destrozada moral de la organización tras la destitución de su anterior líder.

El candidato de la era Trump, Mauricio Claver-Carone, fue despedido por los gobernadores del banco con sede en Washington en septiembre, tras una investigación que concluyó que mantuvo una relación sexual con una subordinada y la recompensó con aumentos salariales por un total de más de 45% en menos de un año. Claver-Carone y la mujer negaron la relación.

Michael Shifter, investigador principal del Diálogo Interamericano en Washington, señaló que el mayor banco de desarrollo de América Latina, que organizó financiamientos por más de US$ 23 mil millones el año pasado, enfrenta grandes desafíos. La inseguridad alimentaria y energética podría agravar los ya elevados niveles de descontento social.

“El nuevo titular del BID deberá tener una comprensión sólida de estos problemas y una idea clara de cómo abordarlos”, dijo. “Pero lo que es aún más importante, un hábil toque político que será vital para movilizar apoyo para asegurar un muy necesario aumento de capital y para restaurar la integridad y la ecuanimidad para levantar el ánimo de un personal sacudido”.

Los contendores

Compitiendo por el puesto hay cinco candidatos. Tres provienen de las economías más grandes de la región, Brasil, México y Argentina, mientras que Chile y Trinidad y Tobago también presentaron nominados.

El mayor accionista del banco es Estados Unidos. Dado que Washington tiene 30% del poder de voto, el apoyo estadounidense es considerado esencial. Los siguientes mayores accionistas son Brasil y Argentina con 11,35% cada uno.

Sin embargo, luego de la debacle de Claver-Carone, el primer estadounidense en ocupar un puesto tradicionalmente reservado para un latinoamericano, EEUU ha sido tímido con respecto a sus preferencias. Los funcionarios han dicho que sin un candidato propio esta vez, Washington quiere que América Latina se una detrás de una elección de consenso.

En cambio, los principales países de la región están enfrentados entre sí. No hay un claro favorito y muy pocos países expresan abiertamente sus preferencias antes de las elecciones del domingo.

Brasil versus Chile

Los dos aspirantes con más posibilidades, según quienes siguen el proceso, son el brasileño Ilan Goldfajn y el chileno Nicolás Eyzaguirre. Goldfajn, exjefe del banco central de Brasil y respetado economista, se encuentra actualmente con licencia en su cargo como director del Hemisferio Occidental del FMI para postularse al cargo en el BID.



Además de los desafíos inmediatos de recursos humanos, "este debe ser un banco orientado a la evidencia y los datos, que observe cuándo los proyectos son efectivos", dijo Goldfajn a Financial Times. “Hay que mirar los números. Me gustan los datos, me gusta mirar la evidencia”.

Sus principales prioridades son utilizar la potencia de fuego del banco para abordar la pobreza, la inseguridad alimentaria, el cambio climático y mejorar la infraestructura financiera de la región.

Goldfajn sería el primer presidente brasileño del BID, pero su propio país podría arrebatarle la victoria. Miembros clave del equipo del presidente electo de izquierda, Luiz Inácio Lula da Silva, se han quejado de que Goldfajn fuera nominado por el gobierno saliente de Jair Bolsonaro y han pedido que se posponga la elección para permitir que Lula nomine a su propio candidato, una solicitud rechazada por otros países.

Goldfajn se presenta a sí mismo como una opción tecnócrata y apolítica, pero la falta de apoyo de su futuro gobierno puede perjudicar sus posibilidades.

Esperando aprovechar esto está Eyzaguirre de Chile. Exministro de Finanzas que también se desempeñó como jefe del Hemisferio Occidental del FMI y trabajó en el banco central de Chile, tiene la experiencia para el cargo y está más alineado políticamente con los gobiernos de izquierda entrantes de la región.

Al igual que Goldfajn, Eyzaguirre destaca la necesidad de levantar la moral en el banco y mejorar la efectividad de los préstamos. “Chile es un país que ha avanzado mucho en los últimos 40 años pero que no utiliza muchos recursos del BID”, dijo a FT. “Es un actor de confianza e imparcial”. Eyzaguirre cree que su experiencia de haber ocupado diferentes cargos ministeriales en Chile es una buena base para la negociación y la construcción de consensos necesarios en el BID.

México y Argentina

México nominó al vicegobernador saliente de su banco central, Gerardo Esquivel. Esquivel es un tecnócrata respetado y exacadémico, pero carece de la experiencia internacional y el perfil de sus rivales de Brasil y Chile. Puede estar en desventaja por su tardía nominación y por su relativa falta de experiencia gerencial. Esquivel no respondió a las solicitudes para discutir su candidatura.

La argentina Cecilia Todesca, secretaria de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, espera convertirse en la primera mujer en ocupar la presidencia permanente del BID. En declaraciones a FT desde Washington, donde ha estado reuniendo apoyo, Todesca dijo que el centro de sus planes es un programa para priorizar la "economía del cuidado". “La desigualdad de género es un factor importante detrás de la falta de desarrollo social que vemos”, dijo, “y la función principal del banco es ayudar en el desarrollo social”.

Todesca usaría los fondos del BID para ayudar a mejorar el cuidado confiable de niños y ancianos, para que las mujeres puedan “reinsertarse nuevamente en la fuerza laboral” y establecer mejores condiciones para las trabajadoras domésticas. “Argentina decidió proponer a una mujer, eso es valioso para la región”, agregó.

También está nominado Gerard Johnson de Trinidad y Tobago, exjefe de la sección del Caribe del BID que ahora trabaja como consultor del gobierno de Jamaica. El Caribe nunca ha tenido un presidente del BID, pero el poder de voto limitado de la región hace que esta opción sea poco probable. Los esfuerzos para contactar a Johnson no tuvieron éxito.

Para asegurar el puesto, un candidato debe obtener más de 50% de los votos de los 48 estados miembros y una mayoría de al menos 15 de los estados miembros del Hemisferio Occidental.