Muere ejecutivo de Bed Bath & Beyond tras caer de un edificio en Nueva York

Un hombre que murió al caer desde un edificio de gran altura en Nueva York, el viernes pasado, ha sido identificado como Gustavo Arnal, director financiero de la firma minorista de artículos para el hogar que actualmente está en problemas Bed Bath & Beyond.

La compañía confirmó su muerte el domingo. El Departamento de Policía de Nueva York dijo que el hombre de 52 años fue encontrado inconsciente en una torre de Tribeca en el bajo Manhattan y declarado muerto en el lugar. No hicieron más comentarios sobre el hecho.

Arnal se unió al minorista en 2020 procedente de la marca de cosméticos Avon. Anteriormente ocupó cargos ejecutivos en Walgreens Boots Alliance y Procter & Gamble.

“Toda la organización de Bed Bath & Beyond Inc está profundamente entristecida por esta impactante pérdida”, dijo Harriet Edelman, presidenta independiente del directorio de la compañía, en un comunicado de la empresa.

“Estoy orgulloso de haber sido su colega, y todos nosotros en Bed Bath & Beyond y todos los que tuvieron el placer de conocerlo lo extrañaremos mucho”.

El minorista de artículos para el hogar ha estado luchando durante algún tiempo con las bajas ventas y el aumento de las deudas. Expulsó a Mark Tritton , su director ejecutivo, en junio luego de un pésimo informe de ganancias que reveló un fuerte aumento en las pérdidas trimestrales y una cantidad de efectivo que se reducía rápidamente en el balance general. La compañía culpó a la débil demanda de los consumidores y dijo que el retraso en la llegada de los pedidos había llevado a una acumulación de inventario.

El plan para salvar a la compañía

El inversionista Ryan Cohen había presionado por cambios en las juntas y por la venta del negocio de artículos para bebés de Bed Bath & Beyond después de convertirse en uno de sus mayores accionistas en los últimos meses.

Sin embargo, Cohen vendió toda su participación en el negocio a mediados de agosto, lo que provocó una fuerte caída de las acciones. En los últimos 12 meses, sus papeles han retrocedido dos tercios.

Al mismo tiempo, Arnal vendió 55.013 acciones de la compañía, informó Reuters el domingo en base a documentos revelados por el regulador de Estados Unidos.

La compañía dio a conocer un plan de recuperación la semana pasada, diseñado para mejorar su balance e impulsar el crecimiento, que incluye US$ 500 millones de financiamiento, 150 cierres de tiendas, recortes de empleos y una línea de marca renovada. También solicitó vender hasta 12 millones de acciones, y las ganancias se destinaron en parte al pago de deuda.

La directora ejecutiva interina, Sue Gove, dijo que el plan representaba una “filosofía sencilla y de regreso a lo básico” que impulsaría el crecimiento.

“Estamos trabajando con rapidez y diligencia para fortalecer nuestra liquidez y asegurar nuestro camino hacia el futuro”, dijo en ese momento.

Bed Bath & Beyond también dijo que las ventas comparables, una métrica popular de la industria, habían caído un 26% en el segundo trimestre en comparación con el año anterior. Espera que la cifra general para el año sea una caída de alrededor del 20%, según las mejoras en la segunda mitad.

Las acciones de la empresa se hundieron alrededor de un 30% tras el anuncio del plan el miércoles.

Los problemas financieros de Bed Bath & Beyond se han visto eclipsados durante gran parte del verano por la grave volatilidad en el precio de las acciones de la empresa en un retorno de la tendencia de negociación de acciones de memes que comenzó en los primeros días de la pandemia de coronavirus.

La demanda de los comerciantes minoristas ayudó a impulsar las acciones de Bed Bath & Beyond hasta los US$ 23,08 en agosto, un movimiento que se revirtió tras la salida de Cohen. Las acciones cerraron a US$ 8,63 el viernes.