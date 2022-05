Musk podría revertir prohibición a Trump en Twitter: “No logró silenciar su voz”

San Francisco / Nueva York

Elon Musk dijo que revertiría la prohibición que pesa en Twitter sobre el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusando a la compañía de sesgo a la izquierda, lo que agravó las divisiones políticas en ese país.

“Creo que fue una decisión moralmente mala y una tontería en extremo”, dijo sobre la prohibición de por vida a Trump, que se impuso poco después de que una multitud invadiera el edificio del Capitolio de EEUU, el 6 de enero del año pasado.

“Prohibir a Trump de Twitter no acabó con la voz de Trump (...) Lo potenciará entre la derecha. Es por eso que es moralmente incorrecto y completamente estúpido”, dijo Musk.

Musk acordó comprar la plataforma de redes sociales por aproximadamente US$ 44 mil millones. “Revertiría el bloque permanente (sobre Trump)”, agregó. “Obviamente, todavía no soy dueño de Twitter, así que esto no es algo que vaya a suceder definitivamente”.

Los comentarios, realizados en una entrevista al margen de la cumbre Future of the Car de FT, marcan una fuerte escalada de los ataques del director ejecutivo de Tesla a los intentos de Twitter de eliminar el discurso de odio y la información errónea.

En su primera entrevista desde que llegó a un acuerdo para adquirir la firma hace dos semanas, la persona más rica del mundo repitió afirmaciones de que estaba organizando la compra personal más grande jamás realizada de una empresa para ayudar a mejorar lo que él llamó “actualmente la plaza online pública menos mala”.

Opinión política

Hasta ahora, Musk ha evitado tomar partido político en la lucha por las políticas de moderación de Twitter, a pesar de hacerse eco de muchas de las quejas de los políticos y comentaristas de derecha.

Pero este martes se pronunció agresivamente contra lo que, según él, era un “fuerte sesgo de izquierda” de la compañía. Y agregó que, más allá de cualquier tendencia por parte de los trabajadores, la preferencia política de la plataforma probablemente se debió a la ubicación de su sede en San Francisco. La inclinación política de Twitter “no genera confianza en otras partes de EEUU, y quizás también en otras partes del mundo”, agregando que “Twitter debe ser mucho más imparcial”.

Musk ya criticó públicamente a los ejecutivos de la plataforma involucrados en algunas de las controvertidas decisiones de moderación de la firma, lo que generó críticas de muchos expertos en redes sociales que afirman que no comprende las complejidades de evitar que el odio y la información errónea se apoderen de este tipo de sitios.

El jefe de Tesla dijo que aunque se oponía a las prohibiciones de por vida, aún creía que era correcto suspender las cuentas de los usuarios a veces, o hacer que algunos de sus tuits fueran menos visibles para otros usuarios.

Cuando se le preguntó si pensaba que esas tácticas deberían usarse para controlar los mensajes de Trump, señaló que el expresidente había dicho que no volvería a Twitter y que permanecería en su nuevo sitio, Truth Social, lo que significa que Twitter no había logrado silenciar su voz.

Musk descartó las preocupaciones sobre si su compra de Twitter lo distraería de Tesla, o si su asociación más cercana con la plataforma, donde sus controvertidos tuits a menudo han provocado fuertes respuestas, corría el riesgo de fracasar en su compañía de autos eléctricos.

“Podemos vender todos los autos que podemos fabricar”, dijo, y agregó que la firma “probablemente” comenzaría a limitar la cantidad de pedidos que toma, o dejaría de aceptar pedidos que no se pueden cumplir dentro de un cierto período. Tesla ha dicho que algunos pedidos se extenderán hasta el próximo año.

¿Una mina en la mira?

Es poco probable que Tesla compre otro fabricante de autos, señaló Musk, pero la compra de una empresa minera no está descartada.

Consultados por la audiencia sobre si Tesla usaría su capitalización de mercado u otros fondos para comprar un rival, Musk indicó: “Creo que es poco probable. No.”

Sin embargo, adquirir una minera podría ser diferente, particularmente si ayuda a Tesla a asegurar un acceso más fácil a importantes recursos naturales. “Eso no está fuera de discusión”, dijo Musk. “No es que queramos comprar empresas mineras, pero si esa es la única forma de acelerar la transición” a los vehículos eléctricos, entonces la posibilidad estaba sobre la mesa.