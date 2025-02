China devuelve el golpe a Donald Trump: sube los aranceles a EEUU y pone a Google en la mira

China anunció aranceles sobre una serie de importaciones estadounidenses y ha abierto una investigación antimonopolio sobre Google en represalia por los nuevos aranceles de Donald Trump.



Beijing dio a conocer aranceles adicionales de entre el 10% y el 15% sobre el gas natural licuado, el carbón, el petróleo crudo y los equipos agrícolas estadounidenses, que, según dijo, entrarán en vigor el 10 de febrero. China también impondrá aranceles a algunas importaciones de automóviles procedentes de Estados Unidos y controles adicionales a la exportación de metales raros.



Las medidas se anunciaron mientras los nuevos gravámenes de Trump a China, un arancel adicional del 10% que el presidente estadounidense ha descrito como una “salva de apertura”, entraban en vigor después de la medianoche del martes en Washington.



Se espera que Trump hable con el presidente de China, Xi Jinping, en los próximos días, lo que suscita esperanzas de que los dos líderes puedan llegar a un acuerdo para evitar una guerra comercial en toda regla entre las dos mayores economías del mundo.

El índice Hang Seng de Hong Kong, que había subido hasta un 3,3% en las primeras operaciones, cedió parte de sus ganancias para cerrar con una subida del 2,7%, mientras que el renminbi se fortaleció ligeramente a 7,32 RMB y los precios del petróleo bajaron alrededor de un 1%.



Según los analistas de Oxford Economics, las represalias iniciales de China fueron "más bien simbólicas por el momento", y añadieron que la medida de Beijing supuso un aumento del tipo arancelario efectivo ponderado global de 2 puntos porcentuales sobre las importaciones estadounidenses.



El regulador antimonopolio de Beijing anunció también el martes una investigación a Google por presuntas violaciones de las leyes antimonopolio.