<p>Donald Trump en Davos hizo una llamado a la OPEP a bajar los precios mundiales del petróleo</p>

Por: Financial Times

B. Hall y S. Fleming en Davos y J. Politi en Washington

Donald Trump pidió a la OPEP que haga bajar los precios mundiales del petróleo e insistió en que los bancos centrales de todo el mundo reduzcan las tasas de interés “inmediatamente”.

En un discurso ante ejecutivos en Davos este jueves, el presidente de Estados Unidos instó a Arabia Saudita y otros productores a reducir el costo del petróleo crudo, expresando consternación por no haberlo hecho todavía. “Voy a pedir a Arabia Saudita y a la OPEP que reduzcan el costo del petróleo. Tienes que bajarlo. Lo cual, francamente, me sorprende que no lo hicieran antes de las elecciones”, dijo.

"En este momento el precio es lo suficientemente alto como para que la guerra continúe", dijo, refiriéndose a la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia y sugiriendo que el elevado precio del petróleo estaba ayudando a sostener la maquinaria de guerra de Putin.

“Hay que bajar el precio del petróleo, eso pondrá fin a esa guerra. Se podría poner fin a esa guerra”, añadió.

Trump dijo que con el precio del crudo bajado, “exigiría que las tasas de interés bajen inmediatamente. Y de la misma manera, deberían estar cayendo en todo el mundo. Las tasas de interés deberían seguirnos”.

Aranceles e impuestos

La aparición por video del presidente de Estados Unidos en el Foro Económico Mundial marcó su primer discurso ante una audiencia global desde su toma de posesión a principios de esta semana.

Usó el discurso para insistir en que las empresas de todo el mundo fabriquen sus productos en Estados Unidos, o enfrentarán aranceles radicales sobre los bienes importados que ingresen al mercado estadounidense.

Trump promocionó su agenda económica de desregulación radical y su plan para implementar el “mayor recorte de impuestos en la historia de Estados Unidos”, calificándolo de “nada menos que una revolución del sentido común”.

Los comentarios de Trump sobre el precio del petróleo se produjeron después de que hablara con el príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, el miércoles. Durante la conversación, Bin Salman se comprometió a invertir hasta US$ 600 mil millones en Estados Unidos durante los próximos cuatro años.

Pero este jueves, Trump dijo que le pediría “al Príncipe Heredero, que es un tipo fantástico, que lo redondee a alrededor de US$ 1 billón” (millón de millones).

El precio del crudo cayó 1% tras los comentarios de Trump.

Carbón bueno y limpio

Trump también promocionó los méritos del “carbón bueno y limpio” para alimentar los centros de datos necesarios para la inteligencia artificial. "Necesitamos el doble de energía que tenemos actualmente en Estados Unidos, para que la IA sea tan grande como queremos", dijo, añadiendo que utilizaría decretos de emergencia para acelerar la construcción de nuevas centrales eléctricas.

"Nada puede destruir el carbón: ni el clima, ni una bomba, nada", dijo Trump. El precio de las acciones de Peabody, la mayor compañía de carbón de Estados Unidos, se disparó 4% tras los comentarios.

Trump también habló positivamente sobre su relación con el presidente chino Xi Jinping, culpando a su predecesor Joe Biden por los tensos vínculos entre Washington y Beijing y expresando esperanza de que China pueda ayudar a poner fin a la guerra en Ucrania.

“Todo lo que queremos es justicia”, dijo Trump, y agregó que buscaba igualdad de condiciones con China. Tal como estaban las cosas, la relación era “injusta”, añadió Trump.

Ofensiva con la UE

Trump también arremetió contra la Unión Europea y describió las multas impuestas por Bruselas contra empresas tecnológicas estadounidenses por violar las normas de competencia como una “forma de tributación”.

"Son empresas estadounidenses y, en lo que a mí respecta, no deberían estar haciendo eso", dijo Trump. “Es una forma de tributación. Tenemos algunas quejas muy importantes con la UE”.

El martes, el Financial Times informó que Trump había amenazado con duplicar las tasas impositivas para los ciudadanos extranjeros y las empresas en Estados Unidos para contraatacar los impuestos “discriminatorios” a las multinacionales estadounidenses.