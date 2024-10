El estratosférico fondo soberano saudí reducirá la proporción de sus inversiones internacionales

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El fondo soberano de riqueza FIP de Arabia Saudita planea reducir la proporción de sus inversiones internacionales en aproximadamente un tercio, poniendo fin al multimillonario gasto mundial de la última década al tiempo que se centra en la economía nacional.

El Fondo de Inversión Pública, que posee activos por valor de unos US$ 930.000 millones, anunció su intención de reducir la proporción de fondos invertidos en el extranjero a entre el 18% y el 20%, frente al 30% actual.

El gobernador del PIF, Yasir al-Rumayyan, declaró en la conferencia Future Investment Initiative, celebrada el martes en Riad, que inicialmente la mayor parte de las inversiones del fondo eran proyectos saudíes nacionales. “Pero luego (la proporción de inversiones internacionales) aumentó del 2% al 30%”, dijo. “Ahora nuestro objetivo es reducirla a una horquilla de entre el 18% y el 20%”.

Sin embargo, añadió que “la cantidad absoluta en dólares sigue creciendo. . . Las cantidades en dólares están aumentando”. El objetivo del FIP es alcanzar un total de activos gestionados de US$ 2.000 millones en 2030.

El fondo saudí PIF pone fin a la era del dinero fácil

A medida que el FIP se ve presionado para obtener rendimientos y cumplir su amplia gama de compromisos nacionales, ha ido imponiendo más condiciones a los mandatos de los gestores de fondos, diciéndoles que quiere ver más inversiones en Arabia Saudí si va a comprometerse con nuevos fondos.

El fondo ya ha vendido su participación en BlackRock y se ha deshecho de sus participaciones en Carnival, la compañía de cruceros, y en el grupo de entretenimiento Live Nation.

Centrado en la economía nacional

Según los archivos de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, las acciones negociadas del FIP en Estados Unidos cayeron de unos US$ 35.000 millones a finales de 2023 a US$ 20.500 millones al 31 de marzo, antes de estabilizarse en el segundo trimestre en US$ 20.600 millones.

El FIP ha estado en el centro de un importante plan lanzado por el príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, para diversificar la economía del reino lejos de su dependencia de los ingresos del petróleo.

Anteriormente había causado sensación con una serie de acuerdos de alto perfil, incluido el bombeo de US$ 45.000 millones en el Vision Fund de SoftBank en 2016 y US$ 20.000 millones en un fondo de infraestructuras de Blackstone al año siguiente.

El fondo también ha realizado adquisiciones importantes, como el club de fútbol Newcastle United, y ha financiado empresas como el circuito profesional de golf LIV.

Rumayyan dijo que los inversores internacionales que anteriormente habían buscado financiación en el FIP también estaban cambiando su enfoque.

“Estamos más centrados en la economía nacional y hemos conseguido y hecho muchas cosas grandes”, afirmó. Ahora, dijo, hay más “peticiones de coinversión” con el FPI en lugar de “gente que quiere que invirtamos o que nos quedemos con nuestro dinero”.

Rumayyan no precisó cuándo pretende el FIP alcanzar su nuevo objetivo de inversiones internacionales.