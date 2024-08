El nuevo CEO de Starbucks será uno de los jefes mejor pagados en la historia corporativa de EEUU y tendrá oficina remota en California

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Starbucks otorgó a su nuevo CEO, Brian Niccol, efectivo y acciones con un valor potencial de más de US$ 100 millones, lo que lo convierte en uno de los paquetes de contratación más grandes en la historia corporativa de Estados Unidos y cuatro veces mayor que el acuerdo de suscripción ofrecido a su destituido predecesor.

Si se paga en su totalidad, el paquete, revelado en un documento regulatorio el miércoles, convertiría a Niccol en uno de los directores ejecutivos mejor pagados de Estados Unidos. El contrato valdría US$ 113 millones si alcanza los objetivos que le fijó Starbucks.

Starbucks nombró a Niccol como su cuarto jefe en menos de tres años el martes después del sorpresivo despido del director ejecutivo Laxman Narasimhan, exCEO de Reckitt Benckiser.

Niccol llegará a Starbucks el próximo mes procedente de la cadena de burritos Chipotle Mexican Grill, donde desde 2018 lideró un resurgimiento de su negocio y reputación después de una serie de sustos en materia de seguridad alimentaria. Las acciones de Chipotle ganaron casi un 800%.

Para empezar, Niccol recibirá un bono en efectivo de US$ 10 millones por adelantado y otros US$ 75 millones en subvenciones de capital diseñadas para pagar con el tiempo, para compensarlo por los bonos y las acciones no adquiridas que dejó en Chipotle.

Anualmente, Niccol ganará un salario de US$ 1,6 millones más un bono en efectivo por valor de unos US$ 3,6 millones, dependiendo del desempeño de Starbucks. Esto se suma a una subvención de capital a largo plazo con un valor objetivo anual de US$ 23 millones, que se pagará a lo largo de varios años.

Tendrá que demostrar lo que vale

"La disposición del directorio (de Starbucks) a pagar un precio tan alto es testimonio de la fe que tienen en Niccol", dijo Ben Silverman, vicepresidente de investigación de Verity, una firma de análisis. "Pero tendrá que demostrar que lo vale porque su remuneración anual es aproximadamente un 75% más alta que la de su predecesor".

El año pasado, el salario total de Niccol en Chipotle fue de US$ 22,5 millones, mientras que el valor de sus ganancias no realizadas de anteriores subvenciones de incentivos de capital fue de más de US$ 82 millones, según un documento regulatorio.

El paquete de Starbucks viene con un beneficio inusual: Niccol no tendría que mudarse a su sede en Seattle, según el documento. En cambio, la empresa establecerá una “pequeña oficina remota” en Newport Beach, California (la ciudad a la que Niccol había trasladado la sede de Chipotle desde Denver) y pagará a un asistente de su elección.

Top five

Sólo otros cinco ejecutivos recibieron paquetes salariales por valor de más de US$ 100 millones en 2023, según un informe de junio de Equilar, una empresa de datos salariales, sobre las mayores empresas estadounidenses por ingresos. Estos contratos son particularmente inusuales fuera de los sectores financiero y tecnológico.

La remuneración anual objetivo de Niccol estaría un 83% por encima del objetivo medio de otros grupos de restaurantes del S&P 500, como Chipotle, Darden, Yum Brands y McDonald's, dijo Courtney Yu, directora de investigación de Equilar.

"Brian Niccol ha demostrado ser uno de los líderes más efectivos de nuestra industria, generando importantes retornos financieros durante muchos años", dijo Starbucks, y agregó que su salario estaba "vinculado directamente al desempeño de la compañía y al éxito compartido de todos nuestros stakeholders".

El jet privado, derechos en el directorio y US$ 26 millones en aceite de oliva que unen al exCEO Howard Schultz con Starbucks

Cuando Starbucks contrató a Narasimhan del grupo de productos de consumo Reckitt, con sede en el Reino Unido, en 2022, le ofrecieron un paquete valorado en más de US$ 28 millones. Esto incluía un salario base de US$ 1,3 millones, bonificaciones anuales en efectivo por valor de hasta US$ 2,6 millones y premios anuales de capital con un valor objetivo de US$ 13,6 millones.

Además, Starbucks acordó pagarle a Narasimhan un bono de firma de US$ 1,6 millones en efectivo y US$ 9,25 millones en capital para compensarlo por los incentivos a los que renunció al dejar Reckitt.

Starbucks no detalló los términos del pago de la indemnización por despido de Narasimhan.